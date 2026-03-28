Le nouveau projet de Frank McCourt… loin de l’OM !

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt n’est pas à son coup d’essai dans le sport, lui qui détenait auparavant la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles, vendue contre environ 2 milliards de dollars. L’homme d’affaires américain ambitionne désormais de se lancer dans un nouveau projet et souhaite révolutionner… l’équitation.
En attendant de savoir de quoi l’avenir de l’OM sera fait, où un nouveau directeur sportif et un nouveau président sont attendus prochainement, Frank McCourt a d’autres projets en tête, qui ne concernent ni Marseille ni le football. Comme il l’a confié auprès du Financial Times, l’homme d’affaires américain veut révolutionner l’équitation et plus précisément le saut d’obstacles.
«Ce sport est davantage considéré comme un passe-temps que comme une discipline sportive»
« Ce sport est davantage considéré comme un passe-temps que comme une discipline sportive, et comme une activité réservée aux personnes aisées. C'est tout à fait faux. Les athlètes de haut niveau international ne participent pas à des compétitions pour le montant de leur chèque. C'est parce qu'ils excellent dans cette discipline. Ce qui manque à ce sport, c'est une cohérence et une histoire », a expliqué Frank McCourt. La solution du propriétaire de l’OM est la création d’une nouvelle compétition composée de 14 épreuves au cours desquelles 16 équipes s’affronteront.
«Je ne veux pas sous-estimer la difficulté de la tâche»
Considérant ce sport comme trop élitiste, Frank McCourt veut également offrir une cagnotte bien supérieure avant de ne pas attirer seulement les athlètes disposant d’un riche héritage. Une fois qu’il aura réussi à s’assurer le soutien du public, son objectif ultime est de démocratiser le saut d’obstacles à la manière de la série Drive to Survive avec la Formule 1. En ce sens, des producteurs de la série Netflix sont intégrés à l’équipe de production de cette nouvelle ligue, qui sera diffusée gratuitement sur YouTube dans un premier temps. « Je ne veux pas sous-estimer la difficulté de la tâche. Mais je ne veux pas non plus donner l’impression que ce soit de la science-fiction », a ajouté Frank McCourt.