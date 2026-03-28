Le nouveau projet de Frank McCourt… loin de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de l’OM depuis 2016, Frank McCourt n’est pas à son coup d’essai dans le sport, lui qui détenait auparavant la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles, vendue contre environ 2 milliards de dollars. L’homme d’affaires américain ambitionne désormais de se lancer dans un nouveau projet et souhaite révolutionner… l’équitation.

En attendant de savoir de quoi l’avenir de l’OM sera fait, où un nouveau directeur sportif et un nouveau président sont attendus prochainement, Frank McCourt a d’autres projets en tête, qui ne concernent ni Marseille ni le football. Comme il l’a confié auprès du Financial Times, l’homme d’affaires américain veut révolutionner l’équitation et plus précisément le saut d’obstacles.

Mercato : Un attaquant annoncé à l’OM, cette nouvelle révélation qui vient tout relancer https://t.co/AYSENa4XDX — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

«Ce sport est davantage considéré comme un passe-temps que comme une discipline sportive» « Ce sport est davantage considéré comme un passe-temps que comme une discipline sportive, et comme une activité réservée aux personnes aisées. C'est tout à fait faux. Les athlètes de haut niveau international ne participent pas à des compétitions pour le montant de leur chèque. C'est parce qu'ils excellent dans cette discipline. Ce qui manque à ce sport, c'est une cohérence et une histoire », a expliqué Frank McCourt. La solution du propriétaire de l’OM est la création d’une nouvelle compétition composée de 14 épreuves au cours desquelles 16 équipes s’affronteront.