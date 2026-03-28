Mercato - OM : L'intervention décisive de la femme d'un joueur pour ce transfert, «elle m’a dit : je te suivrai toujours»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quand un joueur est transféré, il est bien souvent suivi par certains de ses proches et compte sur l’aval de ces derniers pour prendre sa décision. C’est ce qu’a vécu un ancien joueur de l’OM, conscient des répercussions négatives que pourrait avoir son transfert, mais qui a tout de même accepté après avoir reçu le feu vert de sa conjointe.

Six ans après son arrivée en provenance du FC Nantes, Valentin Rongier a quitté l’OM à la fin de son contrat l’été dernier pour s’engager avec Rennes. Un transfert qui, dans un premier temps, n’avait pas vraiment fait plaisir aux supporters rennais, qui l’avaient accueilli par une banderole cinglante pour son premier match au Roazhon Park : « Faire une Rongier : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne ».

Mercato - OM : Roberto De Zerbi recalé à cause de... Mason Greenwood ! https://t.co/y4uS4Xa4Bu — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Il y avait beaucoup plus de pour que de contre » « Quand Loic Désiré et Arnaud Pouille m’ont appelé cet été pour reconfirmer l’intérêt du Stade Rennais, parce que j’avais déjà eu des échanges, mais avec Massara quand il était là, qui était déjà intéressé. Et en fait, c’est l’OM qui avait fermé la porte et moi aussi parce que je jouais. Et puis pour moi, dans ma tête, ce n’était pas envisageable en fait, par le fait que j’étais formé à Nantes », a confié Valentin Rongier, dans un entretien accordé à Ouest-France. « Et puis quand c’est revenu sur la table l’été dernier, je fais souvent ça quand je dois prendre une décision dans ma vie, je regarde les pour, je regarde les contre, et il y avait beaucoup plus de pour que de contre. À partir de ce moment où j’avais fait cette réflexion seul, c’est là que j’ai commencé à en parler à mon entourage, notamment à ma conjointe parce qu’elle est très importante dans ma vie. Je lui ai dit est-ce que tu te sens capable d’aller à Rennes, sachant qu’on ne va pas forcément être très bien accueilli. Mais ça, c’est moi, je te promets qu’on ne te touchera pas, mais est-ce que tu te sens capable ? Elle m’a dit franchement, si tu le sens, moi, je te suivrai toujours. »