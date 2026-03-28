Mercato - OM : Un Champion du monde à Marseille la saison prochaine ? La surprise évoquée à l'étranger !

Axel Cornic

On ne sait pas encore comment l’Olympique de Marseille va terminer la saison, mais à l’approche du mercato estival les premières pistes font surface. Et le club phocéen ne devra surtout pas se louper, puisqu’un nouvel échec après ce qui s’est passé cet hiver pourrait bien être miner le peu de confiance qui reste encore en le projet mené par Frank McCourt.

On s’attendait évidemment à autre chose. Avec Roberto De Zerbi, l’OM semblait pouvoir rêver plus grands, avec notamment une rivalité avec le PSG totalement relancée après la victoire en septembre dernier. Mais finalement tout s’est écroulé, puisque le technicien italien a quitté son poste et désormais, on ne sait même pas sur quoi le club marseillais va repartir la saison prochaine.

Didier Deschamps «grossissait à vue d’oeil» : Il était «en dépression» quand il entraînait l’OM https://t.co/pFE5lF1iL4 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Quel OM la saison prochaine ? Habib Beye pourrait normalement rester, surtout en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais qu’en sera-t-il de Medhi Benatia ? Parti puis retenu par le propriétaire Frank McCourt, le directeur sportif n’a toujours pas clarifié son avenir à l’OM. Tout porte à croire qu’il devrait quitter son poste une fois la saison terminée, laissant donc les Marseillais avec un nouveau chantier titanesque. Mais il y a un homme qui pourrait bien rester...