Du jamais vu à l'OM, il arrête tout pour «un retard d'une demi-seconde»

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, l’OM fait partie des meilleurs clubs de France et forcément l’exigence y est très élevée. Certains coachs n’hésitent pas à se montrer très fermes sur certains sujets. Selon un ancien joueur du club phocéen, un entraîneur était particulièrement impliqué lors des entraînements et cela donnait lieu parfois à une rigueur quasi militaire.

À l’OM règne parfois une sorte d’instabilité. C’est d’ailleurs encore le cas cette saison avec plusieurs départs d’envergure. Il y a d’abord eu Roberto De Zerbi qui a quitté le navire à cause des mauvais résultats, puis l’Italien a été imité par un certain Pablo Longoria. Pour les remplacer, le club phocéen a décidé de miser sur Habib Beye et Alban Juster, même si le second n’occupe sa fonction que par intérim.

OM : Beye fait déjà mieux que De Zerbi, cette statistique le prouve ! https://t.co/wwcXaf4APe — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Personne ne peut égaler Roberto De Zerbi » Reste à voir si Habib Beye saura faire mieux que Roberto De Zerbi, en tout cas l’OM a perdu un grand professionnel. A en croire Valentin Rongier qui s’est exprimé dans L’Équipe, l’Italien ne laissait rien passer et n’hésitait pas à refaire le moindre exercice quand cela ne lui convenait pas. « Dans le souci du détail et de la tactique, personne ne peut égaler Roberto De Zerbi. Il est marquant pour tous les joueurs qui travaillent avec lui. Il vit foot, en fait. Il ne fait que ça, que ça, que ça. Exemple : à l'entraînement, on va travailler un circuit de passes, il demande à ses milieux de décrocher dans le bon timing et dans une zone très précise. Si tu es en retard d'une demi-seconde et qu'au lieu d'être ici, tu es là, il va stopper le jeu. Ça se joue à 30 centimètres. Parfois, c'est vraiment exagéré. Mais ça va avec son personnage. Je n'ai jamais vu un mec aussi passionné. »