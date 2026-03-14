«J'y croyais pas» : Il réalise son rêve à l'OM, c'est le choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, l'OM n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs de la réserve. Le club de la cité phocéenne peut profiter d'un effectif bien garni grâce à un mercato efficace complété par de jeunes profils qui font leurs débuts en Ligue 1 au niveau professionnel. L'un d'entre eux s'est confié sur sur sa rapide progression vers les sommets.

Club historique du championnat de France, l'OM attire un grand nombre de joueurs. En faire partie représente souvent un véritable rêve ainsi qu'une grande responsabilité au vu des attentes de la part des supporters. Certains jeunes joueurs n'ont pas eu froid aux yeux dernièrement et l'un d'entre eux, qui a quitté le club cet hiver, s'est confié sur ses débuts professionnels à Marseille.

«On est très proche de voir…» : L’OM tease une surprise qui devrait ravir à Marseille https://t.co/QqM8vAHzzF — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Etre titulaire à l'OM, c'était vraiment une émotion indescriptible » Jeune milieu offensif de 18 ans, Darryl Bakola a disputé 12 matches avec l'OM dans l'équipe première pour ses débuts au niveau professionnel. Le jeune Espoir a même fini par être titularisé avant de quitter les lieux en fin de mercato hivernal en direction de Sassuolo. « Etre titulaire à l'OM, c'était vraiment une émotion indescriptible. C'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment décrire, parce que tu rêves de ça depuis que tu es enfant, et quand ça se réalise, tu as seulement les gros yeux. Tu ne sais pas quoi dire, tu es choqué » dévoile Bakola dans une vidéo YouTube sur la chaîne du club italien.