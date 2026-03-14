«J'y croyais pas» : Il réalise son rêve à l'OM, c'est le choc !

Ces dernières années, l'OM n'a pas hésité à faire appel à de jeunes joueurs de la réserve. Le club de la cité phocéenne peut profiter d'un effectif bien garni grâce à un mercato efficace complété par de jeunes profils qui font leurs débuts en Ligue 1 au niveau professionnel. L'un d'entre eux s'est confié sur sur sa rapide progression vers les sommets.
Club historique du championnat de France, l'OM attire un grand nombre de joueurs. En faire partie représente souvent un véritable rêve ainsi qu'une grande responsabilité au vu des attentes de la part des supporters. Certains jeunes joueurs n'ont pas eu froid aux yeux dernièrement et l'un d'entre eux, qui a quitté le club cet hiver, s'est confié sur ses débuts professionnels à Marseille.
« Etre titulaire à l'OM, c'était vraiment une émotion indescriptible »
Jeune milieu offensif de 18 ans, Darryl Bakola a disputé 12 matches avec l'OM dans l'équipe première pour ses débuts au niveau professionnel. Le jeune Espoir a même fini par être titularisé avant de quitter les lieux en fin de mercato hivernal en direction de Sassuolo. « Etre titulaire à l'OM, c'était vraiment une émotion indescriptible. C'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment décrire, parce que tu rêves de ça depuis que tu es enfant, et quand ça se réalise, tu as seulement les gros yeux. Tu ne sais pas quoi dire, tu es choqué » dévoile Bakola dans une vidéo YouTube sur la chaîne du club italien.
Une belle opération à 10M€ pour l'OM
Pour ses débuts professionnels, Darryl Bakola a visiblement marqué les esprits puisqu'en plus d'avoir réussi à convaincre pour être titularisé par Roberto De Zerbi, il a attiré l'attention sur le mercato. Et finalement, il a signé à Sassuolo pour 10M€. Pour lui, les choses se sont enchaînées et il ne s'attendait pas à une percée si tôt. « Coach De Zerbi m'a dit que j'allais jouer, j'y croyais pas vraiment. Au début, il m'avait dit que j'allais jouer avec les U19, et après il me dit : "non, finalement, tu vas jouer titulaire avec les pros". J'avais un grand sourire. Je n'arrivais pas à ne pas sourire. Vraiment, j'étais trop content » se rappelle-t-il.