Départ à l’OM : Il regrette ce choix, «il me restait encore deux ans de contrat…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

On peut parfois se demander ce qu’auraient donné les carrières de certains joueurs s’ils avaient fait des choix différents et c’est exactement ce qui est arrivé à un attaquant passé par l’OM. Parti alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat, le principal intéressé estime aujourd’hui qu’il aurait peut-être mieux fait de rester un peu plus longtemps.

Six mois après son arrivée sur le banc de l’OM à l'été 2005, Jean Fernandez faisait venir un de ses anciens joueurs à Metz lors du mercato hivernal 2006 : Toifilou Maoulida. Recruté en provenance de l’AS Monaco, l’ancien attaquant a inscrit 21 buts et délivré 7 passes décisives en 69 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs de Marseille.

Mercato - OM : «Ils sont finis», trois grands noms du vestiaire vont partir ? https://t.co/Oa1vWxAPQ2 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui » « L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j'ai marqué 13 buts. Ensuite, il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui », a confié Toifilou Maoulida, dans un entretien accordé à L’Équipe.