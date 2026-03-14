Départ à l’OM : Il regrette ce choix, «il me restait encore deux ans de contrat…»

On peut parfois se demander ce qu’auraient donné les carrières de certains joueurs s’ils avaient fait des choix différents et c’est exactement ce qui est arrivé à un attaquant passé par l’OM. Parti alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat, le principal intéressé estime aujourd’hui qu’il aurait peut-être mieux fait de rester un peu plus longtemps.
Six mois après son arrivée sur le banc de l’OM à l'été 2005, Jean Fernandez faisait venir un de ses anciens joueurs à Metz lors du mercato hivernal 2006 : Toifilou Maoulida. Recruté en provenance de l’AS Monaco, l’ancien attaquant a inscrit 21 buts et délivré 7 passes décisives en 69 matchs disputés toutes compétitions confondues sous les couleurs de Marseille.
« Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui »
« L'entraîneur qui m'a le plus marqué ? Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation comme Stéphane Borbiconi ou Grégory Proment et j'ai marqué 13 buts. Ensuite, il m'a fait signer à l'OM, puis à Auxerre. Il était mon mentor, et j'avais une confiance aveugle en lui », a confié Toifilou Maoulida, dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Coach Fernandez a poussé pour que je le suive à Auxerre »
Un an et demi seulement après son arrivée, à l'été 2007, il quittait déjà l’OM pour rejoindre Jean Fernandez à Auxerre. Un choix que Toifilou Maoulida regrette aujourd’hui : « Mon plus grand regret ? Ne pas être resté à Marseille pour la saison 2007-2008. Il me restait encore deux ans de contrat, mais coach Fernandez a poussé pour que je le suive à Auxerre. J'avais moins joué la fin de saison et la concurrence était forte. Dès septembre 2007, l'OM a changé d'entraîneur et Eric Gerets est arrivé. Je partageais ses valeurs, cette grinta qu'il voulait voir. Je crois être parti un peu trop tôt. Peut-être qu'en me battant, j'aurais pu regagner ma place. »