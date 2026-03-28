Mercato - PSG : Un transfert se prépare en coulisses, on parle d'une offre totalement folle !

Axel Cornic

Les joueurs du Paris Saint-Germain pourraient animer le prochain mercato estival. Après deux sessions assez calmes, Luis Campos semble en effet planifier une petite révolution avec au moins une recrue par ligne, mais également quelques départs qui pourraient bien faire parler.

On était habitués à un PSG omniprésent durant les périodes de mercato. Ça a un peu changé depuis quelques temps, mais il pourrait bien être de retour. Car la tactique de ne pas recruter n’a pas vraiment porté ses fruits, avec certains postes qui sont clairement fragilisés. Mais pour qu’il y ait des arrivées, il faudra avant tout que des indésirables quittent le club.

«Il regroupe les qualités de Doué et de Barcola» : Le joueur «complet et rare» que le PSG a laissé filer… https://t.co/xUV4JI8YW7 — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Quel avenir pour Kolo Muani ? Et le premier de la liste n’est autre que Randal Kolo Muani, qui ne rentre clairement pas dans les plans de Luis Enrique. Recruté pour 95M€ en 2023, ce qui fait de lui le troisième plus gros transfert de l'histoire du club parisien, l’international français a depuis enchainé les prêts sans vraiment convaincre. Son avenir fait déjà parler, puisque son prêt à Tottenham ne comporte aucune option d’achat et il y a donc des grandes chances qu’on le voit revenir au PSG à la fin de la saison. Mais une nouvelle porte de sortie semble se dessiner à quelques mois du mercato, pour l'attaquant de 27 ans.