Vente OM : Frank McCourt n'a pas le choix, il prend une décision !

Alexis Brunet

Depuis des années, les rumeurs sur une possible vente de l’OM par Frank McCourt fleurissent très souvent. L’homme d’affaires américain souhaiterait se séparer de son club racheté en 2016, mais selon certains ce ne serait pas du tout une bonne idée. Le patron marseillais a d’ailleurs reçu un précieux conseil sur le sujet.

Dernièrement, l’OM a traversé une crise importante qui a laissé des traces. Le club phocéen a vu partir plusieurs personnages importants, à l’image de Roberto De Zerbi qui n’a pas souhaité aller jusqu’à la fin de son contrat. L’Italien n’est pas le seul à avoir quitté le navire, car plus récemment c’est Pablo Longoria qui s’en est allé. L’ancien président marseillais a été remplacé de façon temporaire par Alban Juster, alors que Habib Beye est arrivé pour diriger l’équipe.

«Il n’a aucune limite» : Les blagues les plus folles de Franck Ribéry à l’OM https://t.co/g0Cj9GH7jM — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Une vente de l’OM cet été ? La saison n’est pas encore finie, mais elle est encore une fois plus que compliquée pour l’OM. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen l’est aussi en Coupe de France. Il ne reste plus que le championnat aux partenaires de Mason Greenwood, qui sont actuellement troisièmes, avec deux points d’avance sur l’OL et Lille. Des résultats décevants et un contexte morose qui pourraient peut-être convaincre Frank McCourt de vendre la formation marseillaise. Des rumeurs existent depuis des années, mais pour le moment l’homme d’affaires américain n’a encore jamais franchi le pas.