Vente OM : Frank McCourt n'a pas le choix, il prend une décision !

Depuis des années, les rumeurs sur une possible vente de l’OM par Frank McCourt fleurissent très souvent. L’homme d’affaires américain souhaiterait se séparer de son club racheté en 2016, mais selon certains ce ne serait pas du tout une bonne idée. Le patron marseillais a d’ailleurs reçu un précieux conseil sur le sujet.
Dernièrement, l’OM a traversé une crise importante qui a laissé des traces. Le club phocéen a vu partir plusieurs personnages importants, à l’image de Roberto De Zerbi qui n’a pas souhaité aller jusqu’à la fin de son contrat. L’Italien n’est pas le seul à avoir quitté le navire, car plus récemment c’est Pablo Longoria qui s’en est allé. L’ancien président marseillais a été remplacé de façon temporaire par Alban Juster, alors que Habib Beye est arrivé pour diriger l’équipe.
Une vente de l’OM cet été ?
La saison n’est pas encore finie, mais elle est encore une fois plus que compliquée pour l’OM. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen l’est aussi en Coupe de France. Il ne reste plus que le championnat aux partenaires de Mason Greenwood, qui sont actuellement troisièmes, avec deux points d’avance sur l’OL et Lille. Des résultats décevants et un contexte morose qui pourraient peut-être convaincre Frank McCourt de vendre la formation marseillaise. Des rumeurs existent depuis des années, mais pour le moment l’homme d’affaires américain n’a encore jamais franchi le pas.
« À la place de McCourt… »
Mais vendre l’OM maintenant ne serait pas forcément une bonne idée. Dans l’After Foot, David Gluzman a déconseillé à l’homme d’affaires américain de prendre une telle décision et il a dévoilé ce que lui ferait. « Quel intérêt pour Frank McCourt de céder son club alors que plusieurs indicateurs, dont les droits TV domestiques, sont au plus bas ? On peut très bien être plus compétitif qu’aujourd’hui en investissant moins. À la place de McCourt, je piloterais le club en mode equity minimum, je développerais le sponsoring et la création de valeur dans l’effectif en attendant un contexte macroéconomique plus favorable. » Affaire à suivre…