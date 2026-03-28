«Il n’a aucune limite» : Les blagues les plus folles de Franck Ribéry à l’OM

S'il a passé une grande partie de sa carrière au Bayern Munich, Franck Ribéry a tout de même marqué les esprits du côté de l'OM. Entre 2005 et 2007, il a porté les couleurs du club de la cité phocéenne et visiblement il est resté dans la mémoire de certains de ses anciens coéquipiers, qui ont témoigné ces dernières années.
Ancien attaquant de qualité, Franck Ribéry est également connu de ses coéquipiers comme un bon blagueur. En effet, ces dernières années, son nom est souvent revenu au moment de citer le joueur le plus drôle de la part d'anciens partenaires de jeu, et notamment lors de son passage à l'OM. Retour sur quelques anecdotes.
Franck Ribéry sans limite à l'OM
Depuis des années, L'Equipe a pris l'habitude d'interviewer des anciens joueurs pour retracer leur carrière en leur demandant leurs meilleurs souvenirs, le joueur le plus fort, le plus drôle etc... Et pour Habib Beye, le plus drôle est justement Franck Ribéry. « Franck Ribéry à l'OM, par sa folie. Il pouvait tout faire : enrouler de papier-toilette la voiture d'un partenaire, mettre de la moutarde dans les chaussettes, sur les poignées de porte, du sel dans le Coca... Une fois, il a mis du dolpic (crème chauffante) dans le caleçon d'un coéquipier qui a dû s'arrêter sur l'autoroute tellement ça le brûlait. Franck n'a aucune limite. Pour ses adieux au Vélodrome en 2007, il a quand même fait le tour du stade en tracteur ! » disait-il en 2018. « Franck (Ribéry) encore. Un jour en stage avec l'OM à Dubaï, comme plus tard avec le Bayern, il avait conduit le car. Mais personne ne l'avait su parce qu'il n'y avait pas eu d'accident cette fois. C'était le plus fou dans le bon sens du terme. À côté de lui, les autres étaient normaux » surenchérissait Habib Bamogo en 2024, qui l'avait aussi désigné comme le plus fort.
Franck Ribéry a marqué tout le monde
Après ses débuts en 2000, Franck Ribéry a fini par ranger les crampons en 2022 en passant notamment 12 ans au Bayern Munich au cours de sa carrière. Chez les Bleus, il compte 81 sélections et là aussi il a su se démarquer à sa manière. « Franck Ribéry évidemment, que j'ai connu avec les Bleus. C'est un bon vivant, qui déconne avec tout le monde, il a la voix qui porte... Le genre de mec dont tu sens tout de la présence dans le vestiaire et qui contribue à détendre l'atmosphère. J'ai été victime de certaines de ses blagues, mais ce n'était jamais méchant » rajoutait Jérémy Ménez en 2025.