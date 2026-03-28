«Il n’a aucune limite» : Les blagues les plus folles de Franck Ribéry à l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

S'il a passé une grande partie de sa carrière au Bayern Munich, Franck Ribéry a tout de même marqué les esprits du côté de l'OM. Entre 2005 et 2007, il a porté les couleurs du club de la cité phocéenne et visiblement il est resté dans la mémoire de certains de ses anciens coéquipiers, qui ont témoigné ces dernières années.

Ancien attaquant de qualité, Franck Ribéry est également connu de ses coéquipiers comme un bon blagueur. En effet, ces dernières années, son nom est souvent revenu au moment de citer le joueur le plus drôle de la part d'anciens partenaires de jeu, et notamment lors de son passage à l'OM. Retour sur quelques anecdotes.

OM : Ribéry avec Deschamps, la folle anecdote qui l’a fait «transpirer» https://t.co/7sOHik2oC8 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Franck Ribéry sans limite à l'OM Depuis des années, L'Equipe a pris l'habitude d'interviewer des anciens joueurs pour retracer leur carrière en leur demandant leurs meilleurs souvenirs, le joueur le plus fort, le plus drôle etc... Et pour Habib Beye, le plus drôle est justement Franck Ribéry. « Franck Ribéry à l'OM, par sa folie. Il pouvait tout faire : enrouler de papier-toilette la voiture d'un partenaire, mettre de la moutarde dans les chaussettes, sur les poignées de porte, du sel dans le Coca... Une fois, il a mis du dolpic (crème chauffante) dans le caleçon d'un coéquipier qui a dû s'arrêter sur l'autoroute tellement ça le brûlait. Franck n'a aucune limite. Pour ses adieux au Vélodrome en 2007, il a quand même fait le tour du stade en tracteur ! » disait-il en 2018. « Franck (Ribéry) encore. Un jour en stage avec l'OM à Dubaï, comme plus tard avec le Bayern, il avait conduit le car. Mais personne ne l'avait su parce qu'il n'y avait pas eu d'accident cette fois. C'était le plus fou dans le bon sens du terme. À côté de lui, les autres étaient normaux » surenchérissait Habib Bamogo en 2024, qui l'avait aussi désigné comme le plus fort.