Ousmane Dembélé : Le sacrifice réalisé pour Kylian Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette période de trêve internationale, l'Equipe de France dispute deux matches amicaux à trois mois de la Coupe du monde. L'occasion pour Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé de se retrouver associés sur le terrain à nouveau. Une situation qu'ils connaissent bien mais certains soulignent cette différence entre le rôle de Dembélé au PSG et en Equipe de France.

Véritable leader du PSG la saison dernière pour mener le club jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a même réussi à décrocher le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français a changé de dimension et en Equipe de France, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne la même direction et connaisse le même succès. Pour Maxime Chanot, la présence de Kylian Mbappé le limite un peu.

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé : Le duo de choc qui fait rêver l'After Foot ! https://t.co/gEbSf6VW9L — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Ousmane Dembélé a un respect phénoménal pour Kylian Mbappé » Ancien coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé se connaissent très bien. D'ailleurs, Dembélé restait largement dans l'ombre de son compatriote quand ils étaient associés sur le terrain. Une attitude qu'il retrouverait en Equipe de France, laissant un peu plus le champ libre à l'attaquant du Real Madrid. « Ousmane Dembélé a un respect phénoménal pour Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a tendance à rester à son poste pour laisser un peu plus de libérté au capitaine des Bleus alors que je vous rappelle que c'est quand même Ousmane Dembélé le Ballon d'Or » déclare Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC.