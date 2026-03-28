Ousmane Dembélé : Le sacrifice réalisé pour Kylian Mbappé ?

En cette période de trêve internationale, l'Equipe de France dispute deux matches amicaux à trois mois de la Coupe du monde. L'occasion pour Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé de se retrouver associés sur le terrain à nouveau. Une situation qu'ils connaissent bien mais certains soulignent cette différence entre le rôle de Dembélé au PSG et en Equipe de France.
Véritable leader du PSG la saison dernière pour mener le club jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a même réussi à décrocher le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français a changé de dimension et en Equipe de France, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne la même direction et connaisse le même succès. Pour Maxime Chanot, la présence de Kylian Mbappé le limite un peu.
« Ousmane Dembélé a un respect phénoménal pour Kylian Mbappé »
Ancien coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé se connaissent très bien. D'ailleurs, Dembélé restait largement dans l'ombre de son compatriote quand ils étaient associés sur le terrain. Une attitude qu'il retrouverait en Equipe de France, laissant un peu plus le champ libre à l'attaquant du Real Madrid. « Ousmane Dembélé a un respect phénoménal pour Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il a tendance à rester à son poste pour laisser un peu plus de libérté au capitaine des Bleus alors que je vous rappelle que c'est quand même Ousmane Dembélé le Ballon d'Or » déclare Maxime Chanot dans l'After Foot sur RMC.
Une occasion manquée pour l'Equipe de France ?
Jeudi face au Brésil, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont débuté la rencontre qui s'est conclue par la victoire des Bleus (2-1). Aux Etats-Unis dans trois mois, ces derniers tenteront d'ajouter une troisième étoile pour la dernière de Didier Deschamps. Toutes les options devraient être testées pour Maxime Chanot. « Les statuts c'est important. Si Dembélé avait permuté avec Olise comme Ekitike avec Mbappé, ça aurait été intéressant pour l'équipe de France » poursuit-il.