Ousmane Dembélé à un nouveau poste, l'annonce lunaire sur RMC !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission Génération After de RMC Sport ce vendredi soir, Kevin Diaz a lâché ses vérités sur le rôle d'Ousmane Dembélé. D'après lui, l'attaquant de 28 ans est contraint d'évoluer à un nouveau poste. Une position qui ne correspond pas du tout à ses qualités.

Ce jeudi soir, Ousmane Dembélé a été aligné d'entrée par Didier Deschamps face au Brésil. En effet, le numéro 7 de l'équipe de France a été titularisé sur l'aile droite. Si sa prestation a été timide, Ousmane Dembélé a tout de même permis à Kylian Mbappé d'ouvrir le score, et ce, grâce à une passe décisive lumineuse. D'après Kevin Diaz, interrogé dans l'émission Génération After ce vendredi soir, Ousmane Dembélé n'était pas dans son assiette contre la Seleção parce qu'il évoluait dans un rôle inhabituel.

"Il est relayé au rôle de porteur d'eau !"@kevindiaz11 et @eltomok évoquent le statut d'Ousmane Dembélé en équipe de France. pic.twitter.com/l5fsZspTxa — After Foot RMC (@AfterRMC) March 27, 2026

«Il a quasiment joué arrière droit» « Ousmane Dembélé ? Il sera protagoniste que si l'équipe arrive à mettre en place un système qui le favorise. Aujourd'hui, il fait ce qu'il peut. Comme à la Coupe du Monde 2022, il a quasiment joué arrière gauche ou arrière droit, et c'est même là qu'il a concédé un penalty. Mais on sait que ce n'est pas là où il était le meilleur », a affirmé Kevin Diaz, avant de poursuivre.