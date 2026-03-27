Neymar en plein cœur d’une polémique : La fin est annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, le Brésil s’est incliné face à l’équipe de France en amical (1-2). Du côté des supporters brésiliens, beaucoup ont réclamé d’urgence le retour de Neymar, non sélectionné par Carlo Ancelotti, avec la Seleção. Une problématique devenant usante pour l’Italien, alors que la presse étrangère a annoncé une mauvaise nouvelle concernant la star de 34 ans. Explications.

Face à la France ce jeudi à Boston, son nom a été scandé à plusieurs reprises. Désormais âgé de 34 ans, Neymar semble être devenu une affaire d’état. Non sélectionnée par Carlo Ancelotti pour ce rassemblement international de mars, l’ancienne star du PSG fait du bruit. Alors que la Seleção était menée face aux Bleus ce jeudi soir, les supporters brésiliens présents sur place ont chanté le nom du légendaire numéro 10, comme pour réclamer d’urgence son retour en sélection.

🚨 𝗖𝗔𝗥𝗟𝗢 𝗔𝗡𝗖𝗘𝗟𝗢𝗧𝗧𝗜 🇮🇹 𝗘𝗡 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 🇧🇷 𝗤𝗨𝗜 𝗡𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗕𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡. 😤



L’Italien ne parlera désormais que des joueurs sélectionnés.



« Les journalistes… pic.twitter.com/cZNS01ws0C — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2026

« Il est indispensable à n'importe quelle équipe » Depuis son arrivée sur le banc du Brésil, Carlo Ancelotti n’a cessé d’être interrogé sur la présence ou non de Neymar pour la Coupe du Monde 2026. A l’issue de la défaite face à la France (1-2) ce jeudi soir, le capitaine Casemiro a de nouveau eu le droit à une question sur la star de Santos. « Nous connaissons les qualités de Neymar. Il est indispensable à n'importe quelle équipe nationale, et surtout quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde. Pour ma génération, il figure parmi les trois meilleurs: Cristiano, Messi et Neymar. Je suis un de ses meilleurs amis, et ce n'est pas à moi de décider qui ils vont inviter », a ainsi lâché le joueur de Manchester United.