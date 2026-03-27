Neymar en plein cœur d’une polémique : La fin est annoncée ?

Ce jeudi soir, le Brésil s’est incliné face à l’équipe de France en amical (1-2). Du côté des supporters brésiliens, beaucoup ont réclamé d’urgence le retour de Neymar, non sélectionné par Carlo Ancelotti, avec la Seleção. Une problématique devenant usante pour l’Italien, alors que la presse étrangère a annoncé une mauvaise nouvelle concernant la star de 34 ans. Explications.
Face à la France ce jeudi à Boston, son nom a été scandé à plusieurs reprises. Désormais âgé de 34 ans, Neymar semble être devenu une affaire d’état. Non sélectionnée par Carlo Ancelotti pour ce rassemblement international de mars, l’ancienne star du PSG fait du bruit. Alors que la Seleção était menée face aux Bleus ce jeudi soir, les supporters brésiliens présents sur place ont chanté le nom du légendaire numéro 10, comme pour réclamer d’urgence son retour en sélection.
« Il est indispensable à n'importe quelle équipe »
Depuis son arrivée sur le banc du Brésil, Carlo Ancelotti n’a cessé d’être interrogé sur la présence ou non de Neymar pour la Coupe du Monde 2026. A l’issue de la défaite face à la France (1-2) ce jeudi soir, le capitaine Casemiro a de nouveau eu le droit à une question sur la star de Santos. « Nous connaissons les qualités de Neymar. Il est indispensable à n'importe quelle équipe nationale, et surtout quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde. Pour ma génération, il figure parmi les trois meilleurs: Cristiano, Messi et Neymar. Je suis un de ses meilleurs amis, et ce n'est pas à moi de décider qui ils vont inviter », a ainsi lâché le joueur de Manchester United.
Ancelotti en a marre, Neymar va rater le mondial ?
D’après les dernières indiscrétions du média brésilien Portal, les questions incessantes autour de Neymar agacent sérieusement Carlo Ancelotti, qui ne répondra plus à son sujet dorénavant. « Les journalistes pensent au Neymar d’autrefois et pas celui d’aujourd’hui qui n’arrive pas à courir 90 minutes lors d’un match avec Santos », se permet même d’écrire le média local, qui affirme que les chances de sélection de Neymar pour le mondial sont très faibles ! Un coup dur potentiel pour l’ancienne gloire du PSG et du Barça, qui a récemment affirmé que cette Coupe du Monde 2026 était le grand dernier défi de sa carrière…