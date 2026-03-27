«J’étais à deux doigts de mourir», le témoignage bouleversant de Samir Nasri !

Alexis Brunet

Pendant de longues années, Samir Nasri a fait le bonheur de certains clubs comme l’OM, Arsenal ou bien Manchester City. Toutefois, tout aurait pu s’arrêter très vite pour l’ancien joueur de l’équipe de France. Lorsqu’il évoluait du côté de Marseille, il était passé tout proche de la mort à cause d’une grosse maladie qui l’avait forcé à faire un long séjour à l’hôpital.

Depuis quelques années maintenant et l’annonce de sa retraite, Samir Nasri délecte les spectateurs du Canal Football Club de ses analyses pertinentes. Une belle reconversion pour l’ancien joueur de l’OM, pour qui tout aurait pu s’arrêter lors des premières années de sa vie de footballeur.

💬 Samir Nasri 🇫🇷 rêve d’entraîner l’OM :



"Mon rêve absolu, c’est d’être sur le banc de l’OM un jour. Mais peut-être à ce moment là, j’aurais une calvitie qui va commencer à arriver parce que l’engouement et la pression, c’est beaucoup à Marseille (rires)." (@AfterRMC)#TeamOM… pic.twitter.com/eHnxJdtuR5 — MercatOM (@Mercat_OM) August 27, 2025

Nasri a frôlé la mort En 2007, Samir Nasri évolue alors avec l’équipe première de l’OM. Le milieu offensif s’était déjà fait un nom à ce moment-là, mais une étape aurait bien pu faire basculer sa carrière. En effet, l’ancien Marseillais avait dû passer par la case hôpital à cause d’une méningite et il aurait bien pu y rester, comme il l’avait confié à Ouest-France en octobre dernier. « À mon époque, il y avait beaucoup plus d’insouciance. Au centre de formation, mes coéquipiers étaient mes potes. Quand tu arrives dans le monde professionnel, c’est la jungle, mais tu n’en prends pas conscience, car tu n’es pas forcément mis tout de suite à l’épreuve. Avec cette méningite, je me suis rendu compte que le football n’est pas le monde des bisounours. Car j’ai reçu peu de visites, puis j’ai eu du mal à accepter les critiques lors de mon retour sur le terrain, alors que j’étais à deux doigts de mourir, avant. »