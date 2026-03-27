«Même Kylian Mbappé ne fait pas ça» : Il dévoile le joueur le plus fort avec qui il a joué (et son nom va vous étonner)

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé prouve qu’il est l’un des meilleurs joueurs de football de la planète. Ils sont peu nombreux à pouvoir se vanter d’avoir autant de talent que l’actuel joueur du Real Madrid, mais à en croire un attaquant passé par la Ligue 1, un joueur était plus fort que le champion du monde 2018.

Lors de la prochaine Coupe du monde, l’équipe de France aura une carte à jouer. Les Bleus remporteront peut-être un troisième titre, en tout cas Kylian Mbappé et ses coéquipiers feront tout pour. Le capitaine français sera extrêmement motivé, lui qui réalise pour le moment une très grande saison avec le Real Madrid.

"Ce que j’ai vu de Pato, même Mbappé ne le fait pas !" 😳@MBaye9Niang se livre à @nicocolombien, @Omar_daFonseca et Adio Lala dans le nouvel épisode de SafePlay (c'est dispo sur YouTube) ! pic.twitter.com/iEnNTwKDoS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 27, 2026

« Même Kylian Mbappé ne fait pas ça » Que cela soit au Real Madrid, en équipe de France, au PSG ou bien à Monaco, Kylian Mbappé a toujours été impressionnant L’attaquant fait partie des meilleurs joueurs du monde mais à en croire M’Baye Niang qui s’est exprimé lors d’un entretien avec beIN SPORTS, un joueur surpassait le Français il y a quelques années. « Le mec qui m'a choqué, c'est dommage qu'il se blessait beaucoup, c'est Pato. De ce que j’ai vu de Pato, même Kylian Mbappé ne fait pas ça. Et on parle de Mbappé. Pied droit, pied gauche, rapide, force, de la tête... Il avait des cuisses… T’as peur ! Mais il avait plein de pépins, il était avec la fille de Berlusconi, paix à son âme, il se blessait tout le temps, c'était compliqué. Mais trop fort ! »