Mbappé surclasse Zidane : La statistique (méconnue) qui régale avant la Coupe du monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Kylian Mbappé a inscrit son 56e but avec l’équipe de France face au Brésil (2-1). L’ancienne star du PSG se rapproche du record d’Olivier Giroud et creuse l’écart dans un autre classement prestigieux dans lequel il devance largement Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry.

En trouvant le chemin des filets face au Brésil (2-1) ce jeudi, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus du record d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts, soit un de plus que l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier a trouvé le chemin des filets pour la septième fois consécutive dans un match de l’équipe de France, soit autant que Jean-Pierre Papin et Michel Platini. Il pourrait désormais égaler cet autre record contre la Colombie et le battre s’il devait marquer face à la Côte d’Ivoire le 4 juin. Personne n’a détrôné Just Fontaine, qui avait inscrit au moins un but lors de 8 matchs consécutifs.

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Ce classement dominé (largement) par Kylian Mbappé Kylian Mbappé domine un autre classement depuis longtemps comme l’a souligné Stats du Foot sur X après la victoire tricolore contre le Brésil. Avec 17 réalisations, Mbappé est le meilleur buteur de l’équipe de France face aux nations classées dans le Top 10 au classement FIFA depuis son instauration en 1992. Il devance, de très loin, Zinedine Zidane qui totalise huit buts, tout comme Karim Benzema et Olivier Giroud. Youri Djorkaeff et Thierry Henry comptent quant à eux sept réalisations.