Mbappé surclasse Zidane : La statistique (méconnue) qui régale avant la Coupe du monde 2026 !

Ce jeudi, Kylian Mbappé a inscrit son 56e but avec l’équipe de France face au Brésil (2-1). L’ancienne star du PSG se rapproche du record d’Olivier Giroud et creuse l’écart dans un autre classement prestigieux dans lequel il devance largement Zinedine Zidane ou encore Thierry Henry.
En trouvant le chemin des filets face au Brésil (2-1) ce jeudi, Kylian Mbappé se rapproche un peu plus du record d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts, soit un de plus que l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier a trouvé le chemin des filets pour la septième fois consécutive dans un match de l’équipe de France, soit autant que Jean-Pierre Papin et Michel Platini. Il pourrait désormais égaler cet autre record contre la Colombie et le battre s’il devait marquer face à la Côte d’Ivoire le 4 juin. Personne n’a détrôné Just Fontaine, qui avait inscrit au moins un but lors de 8 matchs consécutifs.
Ce classement dominé (largement) par Kylian Mbappé
Kylian Mbappé domine un autre classement depuis longtemps comme l’a souligné Stats du Foot sur X après la victoire tricolore contre le Brésil. Avec 17 réalisations, Mbappé est le meilleur buteur de l’équipe de France face aux nations classées dans le Top 10 au classement FIFA depuis son instauration en 1992. Il devance, de très loin, Zinedine Zidane qui totalise huit buts, tout comme Karim Benzema et Olivier Giroud. Youri Djorkaeff et Thierry Henry comptent quant à eux sept réalisations.
« On est dans une bonne continuité pour nous préparer pour la Coupe du monde »
« Je l'avais dit avant le match, pour nous c'était clair que ce n'était pas un match amical, a réagi Kylian Mbappé après le coup de sifflet final, au micro de TF1. Jouer contre le Brésil, c'est une opportunité pour n'importe quelle nation, on a beaucoup de respect pour cette nation. Et c'était une opportunité pour nous de voir où on en était, à notre niveau, tactiquement, techniquement, même dans l'intensité d'un match qui peut être un match de haut niveau cet été. Donc c'est cool de jouer des matches comme ça. J'avais dit avant qu'il ne fallait pas tirer beaucoup d'enseignements, je ne vais pas faire l'hypocrite et dire que c'était la finale de la Coupe du monde. Mais on est dans une bonne dynamique, que ce soit offensivement, avec le ballon, on a beaucoup de mobilité, de déplacements, de créativité, on se crée pas mal de situations, on arrive à être un peu plus solides même si on prend ce but en fin de match. On avance, on avance, on est dans une bonne continuité pour nous préparer pour la Coupe du monde. »