Kylian Mbappé «s'est mis dans le pétrin», les erreurs qui lui coutent cher !

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé a pu voyager avec la délégation française pour la tournée aux Etats-Unis des Bleus. Titularisé face au Brésil ce jeudi soir, le capitaine tricolore y est même allé de son petit but. Mais à en croire un journaliste espagnol, Kylian Mbappé « s'est mis dans le pétrin ».

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi. En difficulté lors de ses premiers mois à la Maison-Blanche, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe dernièrement. Toutefois, le numéro 10 merengue est désormais au coeur d'une polémique autour de sa récente blessure au genou. Son séjour à Paris pour un second diagnostic ayant été mal perçu en Espagne. A en croire Tomás Roncero, Kylian Mbappé s'est tiré une balle dans le pied.

«Même Kylian Mbappé ne fait pas ça» : Il dévoile le joueur le plus fort avec qui il a joué (et son nom va vous étonner) https://t.co/ydGYPbJshF — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Il a été égoïste» « Je pense que Mbappé finira par conquérir le Bernabéu, et je te le dis maintenant, alors qu’il traverse une baisse de popularité, parce que je pense qu’il finira par être décisif avec ses buts au moment de gagner des titres. Mais si tu es Soulier d’Or tous les ans et que le Real ne gagne ni la Liga ni la Ligue des champions, ça ne sert à rien. Mais c’est vrai qu’il a commis des erreurs de jugement et d’attitude dernièrement. J’en arrive à la conclusion que c’est Mbappé lui-même qui s’est mis dans ce pétrin », a jugé Tomás Roncero, journaliste d'AS et de la Cadena SER, avant d'en rajouter une couche.