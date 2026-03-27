«Le PSG a été sollicité...» : Un nouveau projet surprenant à Paris ?

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le PSG excelle avec son club de football, qui a d’ailleurs récemment remporté la Ligue des champions. Toutefois, dans le futur, Paris pourrait bien se diversifier un petit peu. Un projet surprenant pourrait voir le jour dans la capitale française et cela serait une grande première.

En 2011, le Qatar avait décidé de frapper fort en rachetant le PSG, ce qui lui avait permis de passer dans une nouvelle ère. Depuis, le club de la capitale s’est installé comme l’un des meilleurs en Europe avec notamment la victoire la saison dernière en Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0) qui a définitivement fait passer Paris dans la cour des grands.

Ousmane Dembélé : Son entourage confirme une information qui va ravir le PSG https://t.co/6R8siKoPTW — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Un projet surprenant pourrait voir le jour à Paris Le PSG football marche donc très bien et cela pourrait donner quelques idées à Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé dans le podcast Pause d’Alexandre Mars, le directeur général parisien a affirmé que le club de la capitale ne cherchait pas à monter une équipe de cyclisme pour le moment, mais la porte n’est pas complètement fermée. « Le Paris Saint-Germain a été sollicité pour créer une équipe cycliste. Nous n’y avons pas donné suite pour l’instant. Mais je me disais que c’était pas mal parce que l’exposition est juste incroyable, à travers le Tour de France, et que ça ne coûte pas si cher que ça. »