Samir Nasri : Deschamps lui avait lancé un avertissement !

Alexis Brunet

Durant sa carrière, Samir Nasri a croisé la route de Didier Deschamps en équipe de France, durant les premières années de mandat du champion du monde 1998. L’ancien joueur d’Arsenal avait révélé par la suite avoir reçu un avertissement de la part du sélectionneur et il s’est avéré que ce dernier avait eu raison.

En 2013, Samir Nasri décidait officiellement de mettre fin à sa carrière internationale à seulement 25 ans. Un énorme gâchis pour l’ancien joueur de l’OM, qui a été souvent critiqué et qui a eu des rapports plus que compliqués avec certains journalistes. Celui qui est désormais consultant pour le Canal Football Club n’arrivait pas forcément à encaisser les critiques (justes ou non).

💬 Samir Nasri 🇫🇷 rêve d’entraîner l’OM :



"Mon rêve absolu, c’est d’être sur le banc de l’OM un jour. Mais peut-être à ce moment là, j’aurais une calvitie qui va commencer à arriver parce que l’engouement et la pression, c’est beaucoup à Marseille (rires)." (@AfterRMC)#TeamOM… pic.twitter.com/eHnxJdtuR5 — MercatOM (@Mercat_OM) August 27, 2025

« Didier Deschamps m’a dit la même chose » Dans une interview accordée à Ouest-France en octobre dernier, Samir Nasri avait été interrogé sur une phrase de Laurent Blanc. L’ancien sélectionneur des Bleus avait dit à son sujet : « Samir n’a pas compris que la presse est un combat qu’il ne pouvait pas gagner. » Visiblement, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’avait pas été le seul à avertir le joueur passé par Manchester City. « Et ce n’est pas le seul. Avant que nos relations ne deviennent conflictuelles, Didier Deschamps m’a dit la même chose. C’était en 2012, après le match face à l’Angleterre (où Nasri avait célébré son but en insultant un journaliste en tribune de presse, l’index sur la bouche). Et ils ont raison, parce que les journalistes sont corporate quand même (il sourit). Ça s’emballe très vite. Un exemple récent : Luis Enrique. Il a commencé par un rapport conflictuel avec la presse, qui, à un moment donné, s’est liguée contre lui. Puis, les résultats ont fait qu’il a retourné l’opinion. »