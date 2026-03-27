Kylian Mbappé accompagné par Xavi et Iniesta : La punchline sur RMC !

Amadou Diawara

Présent sur le plateau de l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a lâché une punchline sur deux coéquipiers de Kylian Mbappé. D'après l'ancien milieu gauche du PSG, la dernière prestation de ces deux joueurs peut-être comparé à celle de Xavi et Andres Iniesta à leur grande époque, et ce, parce que l'adversaire n'était pas à la hauteur.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a affronté le Brésil aux Etats-Unis. Lors de cet amical face aux hommes de Carlo Ancelotti, les Bleus se sont imposés (2-1). Invité à analyser la victoire des Tricolores ce vendredi, Jérôme Rothen a mis en lumière le quatuor offensif de Didier Deschamps, composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et d'Hugo Ekitike.

🤔🇫🇷 "Avant le rouge, pendant 60 minutes, j'ai bien aimé les 4 offensifs. Ils ont varié les courses, c'était intéressant. Mais défensivement, les latéraux, j'ai trouvé ça faiblard. Quand Luiz Henrique est entré, j'ai eu l'impression que c'était Bebeto." pic.twitter.com/241iJFNshZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

«Il faut minimiser la victoire» « La victoire de la France contre le Brésil ? Sans tirer de plans sur la comète, il y a des satisfactions. J'ai bien aimé le secteur offensif de l'équipe de France lors de la première heure, parce que les quatre offensifs ont beaucoup varié leurs courses, leurs rôles, leurs permutations... C'était bien compensé les uns par rapport aux autres. Et ça, franchement, vu que c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble, c'est une satisfaction, et Deschamps doit être content de ça », s'est enflammé Jérôme Rothen, avant de se prononcer sur le combat du milieu de terrain entre la France et le Brésil.