«Ça ne me concerne pas», Didier Deschamps refuse de se mêler de ce dossier qui intéresse toute la France !

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse cette semaine, Didier Deschamps a été interrogé par les journalistes sur un dossier qui intéresse toute la France. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas s'en mêler, et qu'il avait des affaires plus importantes à régler.

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son postes de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour pallier son départ, Philippe Diallo devrait miser sur Zinedine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis l'été 2021.

Deschamps prend une décision inattendue et provoque un malaise entre Kylian Mbappé et une autre star de l'équipe de France ? https://t.co/WWazwQjqRm — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça» Interrogé par Le Figaro il y a quelques jours, Philippe Diallo a entretenu le suspense sur l'après-Deschamps. « Si je connais le nom du futur sélectionneur ? Oui, je connais son nom. Quel est son portrait robot ? Je vous vois venir. Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. Si j'ai reçu des candidatures ? Oui. Moins de cinq. Toutes françaises. Si Zidane sera donc le prochain sélectionneur des Bleus ? (Il sourit) Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde », a déclaré le président de la FFF.