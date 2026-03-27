Deschamps prend une décision inattendue et provoque un malaise entre Kylian Mbappé et une autre star de l'équipe de France ?

Amadou Diawara

Capitaine de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé est le seul véritable patron des Bleus. Du moins, c'est ce qu'affirme Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec la sélection tricolore. D'après lui, ce choix de Didier Deschamps a provoqué un malaise avec une autre star de l'équipe.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Emmanuel Petit n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ousmane Dembélé. Toutefois, le champion du monde 98 estime que le Ballon d'Or 2025 devrait avoir un nouveau statut en équipe de France, et ce, depuis son sacre au théâtre du Châtelet de Paris.

🗣️ Manu Petit : "Dembélé est un immense talent. J'adore ce gars. Mais quand tu gagnes le ballon d'or, ton statut change. Et j'ai l'impression que c'est un joueur parmi tant d'autres dans cette équipe de France. Je pense qu'il pourrait donner beaucoup plus offensivement." pic.twitter.com/JHmygixui7 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 27, 2026

«La star de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé» « Ousmane Dembélé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je ne le connais pas personnellement, dans sa communication, dans sa façon de vivre et même dans sa façon de jouer. Je trouve que c'est un immense talent, et avec une tête bien pensée, et bien sur les épaules. Ceci étant dit, je trouve que sa saison a été parsemée d'embûches avec différentes blessures. Ce qui l'a handicapé également, pour trouver son rythme de croisière. On ne peut pas faire de comparatif avec sa saison dernière, qui a été stratosphérique. Quand tu gagnes le Ballon d'Or, ton statut change. Même si tu traverses ta saison avec des péripéties physiques et que tu n'arrives pas à retrouver tes sensations, tes jambes ; même si le collectif parisien n'est pas celui de l'équipe de France, il n'empêche que j'ai l'impression que c'est un joueur parmi tant d'autres en Bleu », a regretté Emmanuel Petit, ex-international français, sur les ondes de RMC Sport.