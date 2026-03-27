Deschamps prend une décision inattendue et provoque un malaise entre Kylian Mbappé et une autre star de l'équipe de France ?

Capitaine de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé est le seul véritable patron des Bleus. Du moins, c'est ce qu'affirme Emmanuel Petit, champion du monde 98 avec la sélection tricolore. D'après lui, ce choix de Didier Deschamps a provoqué un malaise avec une autre star de l'équipe.
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Emmanuel Petit n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Ousmane Dembélé. Toutefois, le champion du monde 98 estime que le Ballon d'Or 2025 devrait avoir un nouveau statut en équipe de France, et ce, depuis son sacre au théâtre du Châtelet de Paris.
«La star de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé»
« Ousmane Dembélé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je ne le connais pas personnellement, dans sa communication, dans sa façon de vivre et même dans sa façon de jouer. Je trouve que c'est un immense talent, et avec une tête bien pensée, et bien sur les épaules. Ceci étant dit, je trouve que sa saison a été parsemée d'embûches avec différentes blessures. Ce qui l'a handicapé également, pour trouver son rythme de croisière. On ne peut pas faire de comparatif avec sa saison dernière, qui a été stratosphérique. Quand tu gagnes le Ballon d'Or, ton statut change. Même si tu traverses ta saison avec des péripéties physiques et que tu n'arrives pas à retrouver tes sensations, tes jambes ; même si le collectif parisien n'est pas celui de l'équipe de France, il n'empêche que j'ai l'impression que c'est un joueur parmi tant d'autres en Bleu », a regretté Emmanuel Petit, ex-international français, sur les ondes de RMC Sport.
«Deschamps lui donne le même rôle que Griezmann»
Comme l'a affirmé Emmanuel Petit, Ousmane Dembélé devrait partager le pouvoir avec Kylian Mbappé en équipe de France. Cependant, Didier Deschamps a décidé de lui donner le même rôle qu'Antoine Griezmann avant sa retraite internationale. « La star de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé, et je trouve que quand tu es Ballon d'Or... cela a été le cas aussi de Kylian Mbappé à l'époque de 2018 lorsqu'ils sont champions du monde, il y a eu un partage du pouvoir. On sait que ça a été compliqué au PSG avec Messi et Neymar, et on sait que ça a été compliqué avec Griezmann avec le capitanat. Je pense que Dembélé est sur la même ligne que Kylian Mbappé. A ce titre, je trouve qu'il est un peu trop timoré, en retrait. Même si son rôle a changé, j'ai l'impression que Didier Deschamps lui donne le même rôle que Griezmann : "t'as une liberté, mais n'oublie pas que t'as un rôle défensif à la perte du ballon". Je pense qu'il peut donner beaucoup plus pour l'équipe de France sur le plan offensif », a jugé Emmanuel Petit.