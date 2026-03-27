«J’étais impulsif», Didier Deschamps a démissionné trop vite ?

Didier Deschamps s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France. Une fois la compétition en Amérique du Nord terminée, le sélectionneur des Bleus laissera sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder. Une décision mûrement réfléchie, contrairement à une autre prise par l'ancien de l'OM il y a quelques années…
Une page va se tourner en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps au terme de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, le sélectionneur n’avait pas chômé auparavant en passant par l'AS Monaco (2001-2005), la Juventus (2006-2007) puis l'Olympique de Marseille (2009-2012). Sa seule expérience à l’étranger s’est donc faite en Italie, au sein de son ancien club. Une saison en Serie B et puis s’en va pour celui qui avait choisi de démissionner, décision que Deschamps avait fini par regretter comme il l’avait reconnu en 2021.
Quand Deschamps a claqué la porte de la Juve
« Ça me fait plaisir de revenir à Turin, je vais revoir des personnes que je connais bien. Je considère la Juve comme ma deuxième maison. Mon aventure en tant que coach a duré une année, une belle année », avait confié Didier Deschamps en conférence de presse, avant de disputer le Final 4 de la Ligue des Nations à Turin. Le futur ex-sélectionneur de l’équipe de France était ensuite revenu sur son choix de quitter la Juventus en 2007.
« Ce n'était pas le meilleur des choix »
« Quand j'ai pris cette décision, ça me semblait être la meilleure. Mais avec le recul, ce n'était pas le meilleur des choix (sourire). Les dirigeants ont pensé des choses sur moi, que Deschamps pouvait partir sur un claquement de doigts, mais avec plus d'expérience, j'aurais pu agir différemment. A cet âge-là, j'étais plus jeune et plus impulsif », avait-il confié.