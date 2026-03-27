«J’étais impulsif», Didier Deschamps a démissionné trop vite ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France. Une fois la compétition en Amérique du Nord terminée, le sélectionneur des Bleus laissera sa place, probablement à Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder. Une décision mûrement réfléchie, contrairement à une autre prise par l'ancien de l'OM il y a quelques années…

Une page va se tourner en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps au terme de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, le sélectionneur n’avait pas chômé auparavant en passant par l'AS Monaco (2001-2005), la Juventus (2006-2007) puis l'Olympique de Marseille (2009-2012). Sa seule expérience à l’étranger s’est donc faite en Italie, au sein de son ancien club. Une saison en Serie B et puis s’en va pour celui qui avait choisi de démissionner, décision que Deschamps avait fini par regretter comme il l’avait reconnu en 2021.

«Ça casse tout» : Cette nouveauté qui ne plait pas à Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026 https://t.co/w1ejzQY3KG — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Quand Deschamps a claqué la porte de la Juve « Ça me fait plaisir de revenir à Turin, je vais revoir des personnes que je connais bien. Je considère la Juve comme ma deuxième maison. Mon aventure en tant que coach a duré une année, une belle année », avait confié Didier Deschamps en conférence de presse, avant de disputer le Final 4 de la Ligue des Nations à Turin. Le futur ex-sélectionneur de l’équipe de France était ensuite revenu sur son choix de quitter la Juventus en 2007.