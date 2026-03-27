Coupe du monde 2026 : Un joueur de l’équipe de France annonce un problème à venir pour Didier Deschamps

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques mois du début de la Coupe du monde, l’équipe de France s’est imposée face au Brésil (2-1) jeudi à Boston, en match amical. Une bonne préparation pour la compétition qui attend les Bleus, l’un d’eux a d'ailleurs exprimé son envie de regagner sa place de titulaire et donner une « migraine » à Didier Deschamps.

Avant de se rendre à Washington pour y affronter la Colombie dimanche, l’équipe de France était à Boston ces derniers jours et s’est imposée face au Brésil (2-1) jeudi. Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps avait choisi d’aligner un quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Hugo Ekitiké. Derrière, en l’absence de William Saliba, Ibrahima Konaté était titulaire aux côtés de Dayot Upamecano en défense centrale.

🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷



BUUUT !



Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !



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Konaté veut regagner sa place de titulaire en équipe de France « C’est clair que c’est une très belle victoire. Dans la manière aussi. On a fait une première mi-temps, je ne dirais pas exceptionnelle, mais très bonne. Il y a eu de très bonnes combinaisons. Je pense qu’on a procuré du très bon jeu aujourd’hui et en plus on arrive à avoir la victoire à 10 contre 11 donc c’est magnifique. Spécialement contre cette nation qui est le Brésil, une des meilleures du monde depuis plusieurs années. On est content », a réagi le défenseur de Liverpool au micro de TF1. « On essaye de se mettre en condition déjà pour la Coupe du monde cet été. Ça commence dès maintenant et la prépa a bien débuté. »