Kylian Mbappé est déjà oublié : Voilà le nouveau chouchou de la presse espagnole !

Kylian Mbappé aurait vu sa cote de popularité baisser en Espagne, notamment à cause de ses problèmes récents avec le Real Madrid, qui concernent sa blessure au genou. Désormais, un autre joueur merengue lui aurait piqué la vedette. Du moins, c'est ce qu'affirme le journaliste Tomás Roncero.
Touché au genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a forcé sur sa blessure pendant plusieurs semaines. Ce qui lui a couté cher. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a aggravé son cas. Ainsi, il a été contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines dernièrement. Et, heureusement pour lui, Kylian Mbappé est désormais remis. Alors que le Real Madrid se serait trompé de genou au moment de l'ausculter, le capitaine de l'équipe de France est allé à Paris pour avoir un second diagnostic. Un choix qui a fait polémique.
«Ce type de profil, le Bernabéu n’a jamais apprécié»
Interrogé sur le cas Kylian Mbappé, Tomás Roncero a estimé qu'il s'était tiré une balle dans la pied. « Je pense que Mbappé finira par conquérir le Bernabéu, et je te le dis maintenant, alors qu’il traverse une baisse de popularité, parce que je pense qu’il finira par être décisif avec ses buts au moment de gagner des titres. Mais si tu es Soulier d’Or tous les ans et que le Real ne gagne ni la Liga ni la Ligue des champions, ça ne sert à rien. Mais c’est vrai qu’il a commis des erreurs de jugement et d’attitude dernièrement. J’en arrive à la conclusion que c’est Mbappé lui-même qui s’est mis dans ce pétrin. Si je vais chez le médecin et qu’on me touche l’autre genou, je le dis. Quoi, il est idiot, il se tait et ne dit rien ? Je pense qu’il a été égoïste, parce qu’il voulait jouer à tout prix, et il en a payé le prix. Le Real aussi, car il a manqué des matchs importants comme contre City ou Benfica. En décembre, il s’est entêté à continuer à jouer malgré son entorse du genou et ça a nui à sa récupération », a estimé le journaliste d'AS et de la Cadena Ser.
«Il manque à Mbappé d’être un passionné, comme Vinicius Jr»
Dans la foulée, Tomás Roncero a affirmé que Kylian Mbappé devait prendre exemple sur Vinicius Jr ; son coéquipier au Real Madrid. « Il manque à Mbappé d’être un passionné, comme Vinicius Jr. Il y a deux mois, les gens le sifflaient et le huaient, et maintenant ils l’adorent. Parce que Vinicius est un volcan, avec des hauts et des bas, mais avec de la passion. Le problème de Kylian, c’est que tout semble calculé, froid et méthodique, et ce type de profil, le Bernabéu n’a jamais apprécié. Je ne dirai jamais que le Real Madrid sera meilleur sans Mbappé, mais il doit s’adapter à ce nouveau Real, dynamique, combatif et presque adolescent s’il veut vraiment trouver sa place au Bernabéu », a conclu le journaliste espagnol.