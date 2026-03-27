Kylian Mbappé est déjà oublié : Voilà le nouveau chouchou de la presse espagnole !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé aurait vu sa cote de popularité baisser en Espagne, notamment à cause de ses problèmes récents avec le Real Madrid, qui concernent sa blessure au genou. Désormais, un autre joueur merengue lui aurait piqué la vedette. Du moins, c'est ce qu'affirme le journaliste Tomás Roncero.

Touché au genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a forcé sur sa blessure pendant plusieurs semaines. Ce qui lui a couté cher. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a aggravé son cas. Ainsi, il a été contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines dernièrement. Et, heureusement pour lui, Kylian Mbappé est désormais remis. Alors que le Real Madrid se serait trompé de genou au moment de l'ausculter, le capitaine de l'équipe de France est allé à Paris pour avoir un second diagnostic. Un choix qui a fait polémique.

«Même Kylian Mbappé ne fait pas ça» : Il dévoile le joueur le plus fort avec qui il a joué (et son nom va vous étonner) https://t.co/ydGYPbJshF — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

«Ce type de profil, le Bernabéu n’a jamais apprécié» Interrogé sur le cas Kylian Mbappé, Tomás Roncero a estimé qu'il s'était tiré une balle dans la pied. « Je pense que Mbappé finira par conquérir le Bernabéu, et je te le dis maintenant, alors qu’il traverse une baisse de popularité, parce que je pense qu’il finira par être décisif avec ses buts au moment de gagner des titres. Mais si tu es Soulier d’Or tous les ans et que le Real ne gagne ni la Liga ni la Ligue des champions, ça ne sert à rien. Mais c’est vrai qu’il a commis des erreurs de jugement et d’attitude dernièrement. J’en arrive à la conclusion que c’est Mbappé lui-même qui s’est mis dans ce pétrin. Si je vais chez le médecin et qu’on me touche l’autre genou, je le dis. Quoi, il est idiot, il se tait et ne dit rien ? Je pense qu’il a été égoïste, parce qu’il voulait jouer à tout prix, et il en a payé le prix. Le Real aussi, car il a manqué des matchs importants comme contre City ou Benfica. En décembre, il s’est entêté à continuer à jouer malgré son entorse du genou et ça a nui à sa récupération », a estimé le journaliste d'AS et de la Cadena Ser.