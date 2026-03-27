Erreur «incroyable» avec Kylian Mbappé : Le coup de pression au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il s’agit de la grosse polémique de la semaine. Touché au genou gauche depuis le début de l’année, Kylian Mbappé aurait été ausculté du mauvais genou par le staff médical du Real Madrid. Si le principal intéressé a démenti ces révélations, un ancien joueur du club merengue a affirmé qu’il s’agissait d’une incroyable erreur. Explications.

Une situation totalement lunaire. Alors qu’il a été absent pendant de longues semaines en raison d’une lésion au genou gauche, Kylian Mbappé aurait été ausculté du mauvais genou. Une révélation explosive lâchée tout d’abord par Daniel Riolo, puis confirmée dans la foulée par la presse espagnole. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce mercredi, l’attaquant madrilène a pourtant démenti cette accusation : « L’information qui dit qu’on avait ausculté le mauvais genou n’est pas vraie », a ainsi confié Mbappé.

🚨 ÇA PARAISSAIT SURRÉALISTE, MAIS C’EST CONFIRMÉ EN ESPAGNE 🇪🇸 :



𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨 𝗗𝗘 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ ! 😭



« Le Real Madrid, dans le diagnostic initial, s'est trompé de genou.



Au lieu d'examiner… https://t.co/XDrzsLmTTk pic.twitter.com/MBUYmkslct — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2026

« Il est incroyable qu’aujourd’hui, une telle erreur puisse se produire » Cependant, beaucoup n’y croient pas, et n’ont pas hésité à critiquer le staff médical du Real Madrid. C’est notamment le cas de Predrag Mijatović, passé entre 1996 et 1999 au sein du club madrilène. « Il est incroyable qu’aujourd’hui, avec tous les traitements et les appareils de diagnostic disponibles, une telle erreur puisse se produire. Le joueur devrait être capable de dire où il a mal, ce qui le gêne, de le communiquer clairement au médecin et de recevoir ensuite un traitement adapté », a ainsi indiqué l’ancien attaquant auprès de la Cadena SER avant de poursuivre.