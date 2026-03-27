Erreur «incroyable» avec Kylian Mbappé : Le coup de pression au Real Madrid !

Il s’agit de la grosse polémique de la semaine. Touché au genou gauche depuis le début de l’année, Kylian Mbappé aurait été ausculté du mauvais genou par le staff médical du Real Madrid. Si le principal intéressé a démenti ces révélations, un ancien joueur du club merengue a affirmé qu’il s’agissait d’une incroyable erreur. Explications.
Une situation totalement lunaire. Alors qu’il a été absent pendant de longues semaines en raison d’une lésion au genou gauche, Kylian Mbappé aurait été ausculté du mauvais genou. Une révélation explosive lâchée tout d’abord par Daniel Riolo, puis confirmée dans la foulée par la presse espagnole. Présent en conférence de presse avec l’équipe de France ce mercredi, l’attaquant madrilène a pourtant démenti cette accusation : « L’information qui dit qu’on avait ausculté le mauvais genou n’est pas vraie », a ainsi confié Mbappé.
« Il est incroyable qu’aujourd’hui, une telle erreur puisse se produire »
Cependant, beaucoup n’y croient pas, et n’ont pas hésité à critiquer le staff médical du Real Madrid. C’est notamment le cas de Predrag Mijatović, passé entre 1996 et 1999 au sein du club madrilène. « Il est incroyable qu’aujourd’hui, avec tous les traitements et les appareils de diagnostic disponibles, une telle erreur puisse se produire. Le joueur devrait être capable de dire où il a mal, ce qui le gêne, de le communiquer clairement au médecin et de recevoir ensuite un traitement adapté », a ainsi indiqué l’ancien attaquant auprès de la Cadena SER avant de poursuivre.
« Quelqu’un doit prendre la parole »
« Tout dépend de la procédure convenue entre le staff médical, les services médicaux, l’encadrement technique et le club. À mon époque, il fallait d’abord informer le médecin, le directeur sportif et l’entraîneur. Ensuite, on décidait du lieu de traitement et du chirurgien… Je pense que le Real Madrid, en tant que plus grand et plus important club du monde, se doit de clarifier la situation. Quelqu’un doit prendre la parole, en l’occurrence le médecin du club, et expliquer tout ce qui a été fait depuis la blessure du joueur jusqu’à aujourd’hui. L’image du Real Madrid a été ternie », conclut Predrag Mijatović.