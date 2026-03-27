La demande «hallucinante» du Real Madrid à Kylian Mbappé : «C'est incroyable»

C'est le sujet qui fait grandement parler ces dernières heures. La blessure de Kylian Mbappé et sa gestion par le Real Madrid sont au cœur de toutes les spéculations et cela ne manque évidemment pas de faire réagir. D'ailleurs, le club merengue aurait fait une demande inattendu à son attaquant.
Après les révélations au sujet du traitement de son genou au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu en conférence de presse aux questions à ce sujet. « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie », a lâché le capitaine de l'équipe de France. Mais pour Daniel Riolo, à l'origine des révélations, l'ancien attaquant du PSG a clairement menti. Et il a fait à la demande du Real Madrid.
Riolo balance sur Mbappé
« Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante », lâche-t-il dans une interview accordée à El Larguero sur La Cadena SER, avant d'en rajouter une couche.
«Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé»
« Et maintenant que tout le monde est au courant, c'est terrible. Le Real Madrid a été humilié. Et Mbappé n’a pas voulu embêter son club. Ils ont décidé de mentir et de dire que cette information est fausse alors que tout le monde sait que c’est vrai. C’est une stratégie de mensonges. Honnêtement, je pense que cela a été une humiliation supplémentaire pour le Real Madrid. Parce que s’ils avaient dit : "OK, on s’est trompés." Et le médecin aurait été licencié avec un Mbappé en pleine forme. Heureusement, sa blessure ne s’est pas aggravée et tout va bien. Tout le monde va dans la même direction et Mbappé aime le Real Madrid. Au lieu de cela, c’est une stratégie d’humiliation qui a pris les gens pour des idiots. Le Real Madrid a pris les gens pour des idiots. Ils ont demandé à Mbappé de mentir. Et je trouve ça incroyable », ajoute Daniel Riolo.