La demande «hallucinante» du Real Madrid à Kylian Mbappé : «C'est incroyable»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le sujet qui fait grandement parler ces dernières heures. La blessure de Kylian Mbappé et sa gestion par le Real Madrid sont au cœur de toutes les spéculations et cela ne manque évidemment pas de faire réagir. D'ailleurs, le club merengue aurait fait une demande inattendu à son attaquant.

Après les révélations au sujet du traitement de son genou au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu en conférence de presse aux questions à ce sujet. « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie », a lâché le capitaine de l'équipe de France. Mais pour Daniel Riolo, à l'origine des révélations, l'ancien attaquant du PSG a clairement menti. Et il a fait à la demande du Real Madrid.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗩𝗜𝗥𝗘́ 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 après l’évaluation du genou de Kylian Mbappé 🇫🇷.



🗣️ Daniel Riolo : « 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨. » 😱



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🎥 @AfterRMCpic.twitter.com/kcVNzjz1Ci — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

Riolo balance sur Mbappé « Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante », lâche-t-il dans une interview accordée à El Larguero sur La Cadena SER, avant d'en rajouter une couche.