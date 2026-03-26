Kylian Mbappé «a perdu la tête» : Un journaliste espagnol balance en direct !

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait encore parler de lui, et cela commence à agacer en Espagne. La récente polémique avec sa blessure au genou a largement été commentée et un journaliste ne manque pas d'afficher son agacement quant au comportement de l'attaquant français.
Touché au genou, Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique concernant la gestion de sa blessure. Et pour cause, selon des informations révélées par Daniel Riolo, le Real Madrid aurait commis une incroyable erreur. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé le journaliste de RMC. Néanmoins, en Espagne, le comportant de Kylian Mbappé commence également à agacer, notamment après son passage en conférence de presse qui fait grandement parler. Pour le journaliste espagnol Javier Herráez, l'ancien attaquant du PSG a même « perdu la tête ».
«On parle de manque de communication, mais cela commence par Mbappé lui-même»
« Ce n’est pas une mince affaire ; Mbappé est soigné dans le meilleur club du monde pour une blessure datant de décembre. Il y a de très bons professionnels et on ne peut pas les mettre en cause. On parle de manque de communication, mais cela commence par Mbappé lui-même », lâche-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER.
«On a l'impression que depuis son arrivée, c'est davantage le Kylian FC»
Un avis globalement partagé par Antonio Romero, présent également sur les ondes de la radio espagnole : « Il est évident que les gens retiennent surtout cette erreur concernant son genou, qui a laissé le Real Madrid sur le carreau. Au-delà de cette erreur et du fait qu’il ait ignoré l’avis du staff médical, je pense que Mbappé a fait preuve d’égoïsme en ne prenant pas la mesure de sa blessure et en voulant battre un record qu’il estime très important. On a l'impression que depuis son arrivée, c'est davantage le Kylian FC que l'attaquant de l'équipe la plus titrée d'Europe ; il pense plus à lui qu'au Real Madrid ».