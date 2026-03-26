Kylian Mbappé «a perdu la tête» : Un journaliste espagnol balance en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé fait encore parler de lui, et cela commence à agacer en Espagne. La récente polémique avec sa blessure au genou a largement été commentée et un journaliste ne manque pas d'afficher son agacement quant au comportement de l'attaquant français.

Touché au genou, Kylian Mbappé est au cœur d'une polémique concernant la gestion de sa blessure. Et pour cause, selon des informations révélées par Daniel Riolo, le Real Madrid aurait commis une incroyable erreur. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé le journaliste de RMC. Néanmoins, en Espagne, le comportant de Kylian Mbappé commence également à agacer, notamment après son passage en conférence de presse qui fait grandement parler. Pour le journaliste espagnol Javier Herráez, l'ancien attaquant du PSG a même « perdu la tête ».

❌ "CE N'EST PAS VRAI !"



🇫🇷 Kylian Mbappé dément les spéculations sur l'auscultation du mauvais genou par les équipes médicales du Real Madrid. pic.twitter.com/sA0Yh3I5HQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2026

«On parle de manque de communication, mais cela commence par Mbappé lui-même» « Ce n’est pas une mince affaire ; Mbappé est soigné dans le meilleur club du monde pour une blessure datant de décembre. Il y a de très bons professionnels et on ne peut pas les mettre en cause. On parle de manque de communication, mais cela commence par Mbappé lui-même », lâche-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER.