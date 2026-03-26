«C'est incroyable» : Après Kylian Mbappé, Daniel Riolo raconte la nouvelle «folie» du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le cas Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté ces dernières heures. Il faut dire que la gestion du staff médical du Real Madrid aurait été surréaliste. Et pourtant, selon Daniel Riolo, il ne s'agit pas d'un cas unique. Le journaliste de RMC raconte une autre histoire au sein du club merengue, et d'après luis, «c'est une folie».

Lundi soir, Daniel Riolo lâchait une énorme bombe sur Kylian Mbappé et le Real Madrid. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC. Une information qui a fait le tour du monde et qui a été confirmée par de nombreux médias. Une situation très embarrassante pour le Real Madrid d'autant plus que L'EQUIPE a révélé qu'Eduardo Camavinga avait été confronté à un problème similaire, le staff médical du Real Madrid ayant soigné la mauvaise cheville. Une information commentée par Daniel Riolo.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid's medical staff diagnosed Eduardo Camavinga's WRONG ANKLE.



After his left ankle injury on Dec 3rd, the doctors made MRI scans of his RIGHT ankle and told him he's fine, he was then called up against Celta Vigo on Dec 7th.



After that, he was OUT for… pic.twitter.com/AYdvPTf8Ps — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2026

Riolo confirme pour Camavinga « Oui, c’est le journal L’Équipe qui a indiqué qu’il y avait eu une autre erreur concernant la cheville de Camavinga. Comment le Real Madrid choisit-il ses médecins ? C’est incroyable (il rit). C’est de la folie. C’est incroyable le nombre de médecins dans les clubs de foot », lance le journaliste de RMC dans une interview accordée à El Larguero, avant de confirmer ses informations au sujet de Kylian Mbappé.