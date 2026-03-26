«C'est incroyable» : Après Kylian Mbappé, Daniel Riolo raconte la nouvelle «folie» du Real Madrid !

Le cas Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté ces dernières heures. Il faut dire que la gestion du staff médical du Real Madrid aurait été surréaliste. Et pourtant, selon Daniel Riolo, il ne s'agit pas d'un cas unique. Le journaliste de RMC raconte une autre histoire au sein du club merengue, et d'après luis, «c'est une folie».
Lundi soir, Daniel Riolo lâchait une énorme bombe sur Kylian Mbappé et le Real Madrid. « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC. Une information qui a fait le tour du monde et qui a été confirmée par de nombreux médias. Une situation très embarrassante pour le Real Madrid d'autant plus que L'EQUIPE a révélé qu'Eduardo Camavinga avait été confronté à un problème similaire, le staff médical du Real Madrid ayant soigné la mauvaise cheville. Une information commentée par Daniel Riolo.
Riolo confirme pour Camavinga
« Oui, c’est le journal L’Équipe qui a indiqué qu’il y avait eu une autre erreur concernant la cheville de Camavinga. Comment le Real Madrid choisit-il ses médecins ? C’est incroyable (il rit). C’est de la folie. C’est incroyable le nombre de médecins dans les clubs de foot », lance le journaliste de RMC dans une interview accordée à El Larguero, avant de confirmer ses informations au sujet de Kylian Mbappé.
«C’est de la folie»
« Je pense que c'est une information très difficile à gérer pour le Real Madrid et pour Mbappé. À l'heure actuelle, tout le monde connaît la vérité. Il a décidé de mentir aujourd'hui aux États-Unis, en affirmant que cette information était fausse. Tout le monde sait que c'est vrai. La stratégie de communication de Mbappé est catastrophique. Je pense que c'est le Real Madrid qui le lui a demandé, car Madrid cache cette information depuis un mois et demi. Et c'est normal. Parce que c'est une erreur incroyable, extraordinaire et hallucinante. Et maintenant que tout le monde est au courant, c'est terrible », ajoute Daniel Riolo.