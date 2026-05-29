PSG - «Énormément de sollicitations» pour un contrat : Le clan Ousmane Dembélé fait une grosse annonce !

Amadou Diawara

Depuis qu'il a soulevé le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a vu sa notoriété exploser, notamment auprès des marques. En effet, le numéro 10 du PSG est beaucoup plus sollicité, mais il reste très sélectif. D'après son entourage, Ousmane Dembélé aurait refusé plusieurs offres XXL pour continuer à être aligné avec ses valeurs.

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été à la fois un leader technique et de vestiaire, ainsi qu'un serial buteur durant le dernier exercice. Ce qui a permis au PSG de réaliser un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la toute première Ligue des Champions de son histoire.

«Il y a eu énormément de sollicitations» Grâce à ses performances de haute volée, Ousmane Dembélé a été logiquement nommé Ballon d'Or 2025. Depuis son sacre individuel, l'attaquant français de 29 ans a vu sa carrière prendre un nouveau tournant. En effet, la notoriété d'Ousmane Dembélé a explosé, que ce soit auprès du grand public ou du côté des marques.