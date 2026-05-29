PSG - «Énormément de sollicitations» pour un contrat : Le clan Ousmane Dembélé fait une grosse annonce !

Depuis qu'il a soulevé le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a vu sa notoriété exploser, notamment auprès des marques. En effet, le numéro 10 du PSG est beaucoup plus sollicité, mais il reste très sélectif. D'après son entourage, Ousmane Dembélé aurait refusé plusieurs offres XXL pour continuer à être aligné avec ses valeurs.
Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été à la fois un leader technique et de vestiaire, ainsi qu'un serial buteur durant le dernier exercice. Ce qui a permis au PSG de réaliser un quadruplé historique, remportant à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la toute première Ligue des Champions de son histoire.
«Il y a eu énormément de sollicitations»
Grâce à ses performances de haute volée, Ousmane Dembélé a été logiquement nommé Ballon d'Or 2025. Depuis son sacre individuel, l'attaquant français de 29 ans a vu sa carrière prendre un nouveau tournant. En effet, la notoriété d'Ousmane Dembélé a explosé, que ce soit auprès du grand public ou du côté des marques.
«Un choix a été fait, celui d'être très sélectif»
Selon les informations de L'Equipe, Ousmane Dembélé a vu son quotidien évoluer depuis son Ballon d'Or. S'il n'est pas devenu une rock star, il reçoit de plus en plus de demandes de la part des marques. Des sollicitations qui sont d'ailleurs plus diversifiées. « Il y a eu énormément de sollicitations forcément. Mais un choix a été fait, celui d'être très sélectif et de ne pas faire des choses qui ne collaient pas avec sa démarche, ses valeurs », admet-on dans son entourage. A en croire L'Equipe, Ousmane Dembélé aurait par exemple repoussé l'offre d'une marque de luxe, tout comme celles des entreprises de paris sportifs. Il y a quelques mois, le protégé de Nasser Al-Khelaïfi aurait même refusé une proposition à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un simple post sur les réseaux sociaux, et ce, parce qu'il ne veut pas devenir un panneau publicitaire. S'il s'est laissé convaincre par certains partenariats, ses deals lucratifs auraient pu être multiplié par quatre, cinq, voire plus s'il avait validé les « milliers » de demandes.