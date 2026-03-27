Kylian Mbappé : Le mensonge qui va lui coûter cher ? «Vous creusez votre tombe…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Daniel Riolo a lâché une véritable bombe, assurant que le staff médical du Real Madrid avait examiné le mauvais genou de Kylian Mbappé. Une information folle qui a depuis été démentie par le joueur merengue en personne. Mais a-t-il pour autant dit la vérité ? Le journaliste de RMC l'assure : Mbappé a menti. Et voilà qu'une telle communication pourrait bien avoir des effets néfastes.

Ça part dans tous les sens concernant Kylian Mbappé et son genou. Tout est alors parti d'une incroyable information de Daniel Riolo. En effet, sur RMC, le journaliste avait fait savoir : « Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real ». Mais voilà que ce mercredi, en conférence de presse, Kylian Mbappé a personnellement démenti cette folle histoire concernant son genou, assurant : « L’information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je communique ou pas ».

Kylian Mbappé «a perdu la tête» : Un journaliste espagnol balance en direct ! https://t.co/F7o70z5W6D — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Je vais le dire : il a menti » Qui dit vrai alors dans cette histoire ? Malgré le démenti de Kylian Mbappé, Daniel Riolo n'en démord pas et c'est ainsi qu'il a été jusqu'à dire que le joueur du Real Madrid avait menti. « Le bilan c’est qu’on a adopté une stratégie du mensonge. Forcément, moi ça me ramène à un souvenir perso. La dernière fois qu’on a parlé de médecin, de joueur et de mauvais diagnostic, ça m’a coûté un procès contre Deschamps. Mais je crois qu'au final, j’ai gagné ce procès. Donc je ne sais pas comment le dire. Je peux dire qu’il a menti ? Tu veux qu’on évite un nouveau procès ? Comment je le dis ? Il ne dit pas la vérité ? Je vais le dire : il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real car il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real car le Real ressort comme un club complètement ridicule de cette histoire là. L’histoire Mbappé, ce n’est pas que je la confirme à 100%, mais c’est à 1000%. Je suis prêt à affronter n’importe qui sur ce dossier là, il faut qu’il arrête immédiatement. C’est grotesque », a assuré Daniel Riolo dans l'After Foot ce mercredi soir.