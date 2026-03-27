«Il n'y a pas photo» : Cet entraineur est largement meilleur que Didier Deschamps ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026. Ayant déjà offert une étoile aux Tricolores en 2018, le technicien français fait partie des meilleurs au monde. Toutefois, à en croire Vincent Moscato, cet entraineur étranger est bien au-dessus de lui.

Ce jeudi soir, l'équipe de France de Didier Deschamps a affronté le Brésil de Carlo Ancelotti aux Etats-Unis. Et la bande à Kylian Mbappé a battu celle de Vinicius Jr (2-1). Malgré tout, Vincent Moscato assure que Carlo Ancelotti est un bien meilleur entraineur que Didier Deschamps.

🗣"Il n'y a pas photo !"



Vincent voit Carlo Ancelotti au-dessus de Didier Deschamps. pic.twitter.com/H7h5DVV4SD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 27, 2026

«Il n'y pas de débat» « Carlo Ancelotti ou Didier Deschamps ? Il n'y a pas photo. Des champions du monde, on en a vu. Maintenant, quand tu as une telle régularité dans pleins de clubs au monde, que t'entraines le Real Madrid, que t'es champion d'Europe, que tu gagnes de partout, que ça fait 30 ans que tu es reconnu par tes pairs comme, peut-être, le meilleur entraineur du monde, que le Brésil te demande d'être sélectionneur, alors qu'ils n'ont jamais eu un étranger, pff, il n'y pas de débat. Ça ne veut pas dire que Didier Deschamps n'a aucune qualité, loin de là, mais là ce n'est pas possible », a affirmé Vincent Moscato, présent dans l'émission le Super Moscato Show de RMC Sport ce vendredi après-midi.