«Il n'y a pas photo» : Cet entraineur est largement meilleur que Didier Deschamps ?

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2026. Ayant déjà offert une étoile aux Tricolores en 2018, le technicien français fait partie des meilleurs au monde. Toutefois, à en croire Vincent Moscato, cet entraineur étranger est bien au-dessus de lui.
Ce jeudi soir, l'équipe de France de Didier Deschamps a affronté le Brésil de Carlo Ancelotti aux Etats-Unis. Et la bande à Kylian Mbappé a battu celle de Vinicius Jr (2-1). Malgré tout, Vincent Moscato assure que Carlo Ancelotti est un bien meilleur entraineur que Didier Deschamps.
«Il n'y pas de débat»
« Carlo Ancelotti ou Didier Deschamps ? Il n'y a pas photo. Des champions du monde, on en a vu. Maintenant, quand tu as une telle régularité dans pleins de clubs au monde, que t'entraines le Real Madrid, que t'es champion d'Europe, que tu gagnes de partout, que ça fait 30 ans que tu es reconnu par tes pairs comme, peut-être, le meilleur entraineur du monde, que le Brésil te demande d'être sélectionneur, alors qu'ils n'ont jamais eu un étranger, pff, il n'y pas de débat. Ça ne veut pas dire que Didier Deschamps n'a aucune qualité, loin de là, mais là ce n'est pas possible », a affirmé Vincent Moscato, présent dans l'émission le Super Moscato Show de RMC Sport ce vendredi après-midi.
«Ça ne veut pas dire que Deschamps n'a aucune qualité»
Pour rappel, Didier Deschamps a remporté neuf titres au total depuis le début de sa carrière d'entraineur, soit deux en tant que sélectionneur de l'équipe de France et sept sur les bancs de l'OM et de l'AS Monaco : la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations en 2021, la Ligue 1 en 2010, quatre Coupe de la Ligue (2003, 2010, 2011 et 2012) et deux Trophées des Champions (2011 et 2012). De son côté, Carlo Ancelotti a été sacré à 31 reprises avec ses différents clubs (Real Madrid, AC Milan, Bayern, Chelsea, PSG et Juventus), ayant soulevé cinq Ligue des Champions au total. En prime, l'Italien a été nommé quatre fois meilleur entraineur du monde (2006, 2014, 2022 et 2024).