Le (gros) mensonge avec Zinédine Zidane : Le jour où cette légende a craqué !

Au cours de son immense carrière, Zinédine Zidane a pu évoluer avec de très grands coéquipiers. Il y a quelques années, une légende ayant évolué avec « Zizou » au Real Madrid s’est emporté en interview, dénonçant alors un gros mensonge de la presse à son sujet et à celui du meneur de jeu français. Explications.
A quelques mois du mondial 2026, le nom de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres. Et pour cause, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Que ce soit par son passé de joueur mais également d’entraîneur, « Zizou » est respecté de tous, notamment par ses anciens coéquipiers du Real Madrid.
« Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir »
Ayant partagé la même tunique que Zidane au sein du club madrilène, Luis Figo avait évoqué le Français à l’occasion d’une interview accordé à Iker Casillas. Au sein de cette dernière, la légende portugaise avait dénoncé un mensonge raconté par le journaliste Josep Pedrerol. « L'autre jour, j'étais en train de regarder une vidéo de Josep Pedrerol (présentateur de El Chiringuito) et je me disais, comment ce mec peut mentir autant ? Tu crois que les gens sont si bêtes que ça pour croire ce que tu es en train de raconter ? Ça ne peut influencer que les gens qui n'ont pas d'avis. Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir, eh, pourquoi tu ne passes par la balle à Zidane ? Et il raconte ensuite que le match suivant, j'ai fait la passe à Zidane puis j'ai levé les bras en direction du président », a ainsi confié le Ballon d’Or 2000 avant de poursuivre.
« Si tu penses ainsi, c'est que tu n'as jamais joué au football professionnel »
« Nous (ndlr : il parle à Casillas) qui avons joué au football toute la vie, je te pose la question, tu crois que sur le terrain tu as le temps pourquoi penser si je vais donner le ballon à un tel parce que c'est Zidane ou à un autre parce que c'est Raúl ? Si tu penses ainsi, c'est que tu n'as jamais joué au football professionnel. À peine le temps d'y penser que tu aurais déjà perdu le ballon », conclut Figo.