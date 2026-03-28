Le (gros) mensonge avec Zinédine Zidane : Le jour où cette légende a craqué !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son immense carrière, Zinédine Zidane a pu évoluer avec de très grands coéquipiers. Il y a quelques années, une légende ayant évolué avec « Zizou » au Real Madrid s’est emporté en interview, dénonçant alors un gros mensonge de la presse à son sujet et à celui du meneur de jeu français. Explications.

A quelques mois du mondial 2026, le nom de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres. Et pour cause, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Que ce soit par son passé de joueur mais également d’entraîneur, « Zizou » est respecté de tous, notamment par ses anciens coéquipiers du Real Madrid.

🇫🇷⚽️ ALERTE INFO | Zinédine Zidane a accepté d’être le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. (Le Parisien) pic.twitter.com/NqokvjWX31 — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 22, 2026

« Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir » Ayant partagé la même tunique que Zidane au sein du club madrilène, Luis Figo avait évoqué le Français à l’occasion d’une interview accordé à Iker Casillas. Au sein de cette dernière, la légende portugaise avait dénoncé un mensonge raconté par le journaliste Josep Pedrerol. « L'autre jour, j'étais en train de regarder une vidéo de Josep Pedrerol (présentateur de El Chiringuito) et je me disais, comment ce mec peut mentir autant ? Tu crois que les gens sont si bêtes que ça pour croire ce que tu es en train de raconter ? Ça ne peut influencer que les gens qui n'ont pas d'avis. Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir, eh, pourquoi tu ne passes par la balle à Zidane ? Et il raconte ensuite que le match suivant, j'ai fait la passe à Zidane puis j'ai levé les bras en direction du président », a ainsi confié le Ballon d’Or 2000 avant de poursuivre.