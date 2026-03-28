Didier Deschamps consultant sur RMC : La proposition lancée pour l'après-Coupe du monde !

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps laissera sa place sur le banc à l'issue de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis. L'ancien champion du monde a encore un grand objectif à accomplir avant son départ mais il ne manque pas de propositions à la fin de son mandat. La radio RMC est déjà sur le coup.
A la tête des Bleus pendant 14 ans, Didier Deschamps a vécu beaucoup de choses et a certainement beaucoup d'anecdotes à raconter. L'ancien entraîneur de l'OM serait un intervenant parfait pour RMC qui lui envoie déjà des invitations pour la suite, alors qu'il va disputer sa dernière grande compétition comme sélectionneur de l'Equipe de France.
Il dévoile son rêve avec Didier Deschamps
Avec sa position de sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps n'a peut-être pas pu s'exprimer comme il le souhaitait sur tous les sujets. Il pourrait faire l'objet de nombreuses invitations pour retracer son parcours à la tête des Bleus pendant 14 ans après le Mondial 2026 mais aussi pour discuter de nombreux sujets. « Je rêve, je rêve que Didier Deschamps vienne à la table des Grandes Gueules du Sport. Il a bossé pour RMC par le passé. Il était dans la Dream Team RMC. Évidemment qu’après la Coupe du monde, il est le bienvenu évidemment » déclare ce samedi matin Georges Quirino, qui anime les Grandes Gueules du Sport sur RMC.
Deschamps prêt à reprendre du service ?
En poste depuis 2012, soit le mandat le plus long pour un sélectionneur français, Didier Deschamps fêtera ses 58 ans en octobre prochain. Après sa carrière de joueur terminée en 2001, il a enchaîné tout de suite en devenant entraîneur de l'AS Monaco d'abord, puis de la Juventus avant de débarquer à l'OM jusqu'en 2012. Après son départ de l'Equipe de France, il pourrait décider de reprendre du service ou de s'arrêter.