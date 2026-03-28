Didier Deschamps consultant sur RMC : La proposition lancée pour l'après-Coupe du monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps laissera sa place sur le banc à l'issue de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis. L'ancien champion du monde a encore un grand objectif à accomplir avant son départ mais il ne manque pas de propositions à la fin de son mandat. La radio RMC est déjà sur le coup.

A la tête des Bleus pendant 14 ans, Didier Deschamps a vécu beaucoup de choses et a certainement beaucoup d'anecdotes à raconter. L'ancien entraîneur de l'OM serait un intervenant parfait pour RMC qui lui envoie déjà des invitations pour la suite, alors qu'il va disputer sa dernière grande compétition comme sélectionneur de l'Equipe de France.

«Ça ne me concerne pas», Didier Deschamps refuse de se mêler de ce dossier qui intéresse toute la France ! https://t.co/inPeFjXGhv — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Il dévoile son rêve avec Didier Deschamps Avec sa position de sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps n'a peut-être pas pu s'exprimer comme il le souhaitait sur tous les sujets. Il pourrait faire l'objet de nombreuses invitations pour retracer son parcours à la tête des Bleus pendant 14 ans après le Mondial 2026 mais aussi pour discuter de nombreux sujets. « Je rêve, je rêve que Didier Deschamps vienne à la table des Grandes Gueules du Sport. Il a bossé pour RMC par le passé. Il était dans la Dream Team RMC. Évidemment qu’après la Coupe du monde, il est le bienvenu évidemment » déclare ce samedi matin Georges Quirino, qui anime les Grandes Gueules du Sport sur RMC.