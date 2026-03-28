CAN 2025 - Sénégal : La mauvaise surprise avec Booba

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux mois après sa finale remportée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui lui a finalement été retirée par la Confédération Africaine de Football au profit du Maroc, le Sénégal est opposé au Pérou ce samedi en match amical au Stade de France. Malgré les récentes polémiques, les Lions de la Teranga ont tout de même prévu de présenter leur trophée, une grande fête à laquelle le rappeur Booba ne pourra finalement pas participer.

C’est une grande fête qui est attendue ce samedi au Stade de France. Deux mois après sa victoire face au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Sénégal y sera opposé au Pérou. Un match amical qui se jouera à guichet fermé et les Lions de la Teranga ont bien l’intention d’en profiter pour célébrer leur sacre lors de la dernière CAN, malgré la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de lui retirer son titre et de le donner aux Lions de l’Atlas sur tapis vert.

Booba blessé et « forfait » pour Sénégal - Pérou En effet, malgré les polémiques, le Sénégal n’a rien changé à son programme et a même prévu la présentation officielle du trophée en marge de la rencontre. L’ouverture des portes se fera à 14 heures avant le début de la cérémonie une heure plus tard, à laquelle ne pourra finalement pas participer Booba. Si le rappeur, d’origine sénégalaise, devait se produire, il a été contraint d’annuler au dernier moment en raisons d’une blessure sportive sérieuse.