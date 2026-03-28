CAN 2025 - Sénégal : La mauvaise surprise avec Booba

Deux mois après sa finale remportée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui lui a finalement été retirée par la Confédération Africaine de Football au profit du Maroc, le Sénégal est opposé au Pérou ce samedi en match amical au Stade de France. Malgré les récentes polémiques, les Lions de la Teranga ont tout de même prévu de présenter leur trophée, une grande fête à laquelle le rappeur Booba ne pourra finalement pas participer.
C’est une grande fête qui est attendue ce samedi au Stade de France. Deux mois après sa victoire face au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Sénégal y sera opposé au Pérou. Un match amical qui se jouera à guichet fermé et les Lions de la Teranga ont bien l’intention d’en profiter pour célébrer leur sacre lors de la dernière CAN, malgré la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) de lui retirer son titre et de le donner aux Lions de l’Atlas sur tapis vert.
Booba blessé et « forfait » pour Sénégal - Pérou
En effet, malgré les polémiques, le Sénégal n’a rien changé à son programme et a même prévu la présentation officielle du trophée en marge de la rencontre. L’ouverture des portes se fera à 14 heures avant le début de la cérémonie une heure plus tard, à laquelle ne pourra finalement pas participer Booba. Si le rappeur, d’origine sénégalaise, devait se produire, il a été contraint d’annuler au dernier moment en raisons d’une blessure sportive sérieuse.
« Suite à un accident sportif récent ayant entraîné une blessure sérieuse, l’artiste est contraint de déclarer forfait pour cet événement »
C’est ce qu’a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans une story publiée sur Instagram : « La Fédération Sénégalaise de Football informe le public que Booba ne pourra malheureusement pas être présent lors du match Sénégal - Pérou prévu ce samedi 28 mars au Stade de France. Suite à un accident sportif récent ayant entraîné une blessure sérieuse, l’artiste est contraint de déclarer forfait pour cet événement. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement et remercie le public pour sa compréhension. »