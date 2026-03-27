CAN 2025 : Le Sénégal lâche une annonce qui va faire parler !

La semaine dernière, la CAF rendait un verdict invraisemblable. Deux mois après, le Sénégal se voyait retirer son titre acquis à la CAN 2025, au profit du Maroc donc, victorieux sur tapis vert. Si les « Lions de la Teranga » ont fait appel de cette décision, la sélection sénégalaise a lâché une nouvelle annonce qui risque de faire parler ce vendredi.
Une énorme polémique. La semaine dernière, pendant que certains clubs européens s’affrontaient en Ligue des Champions, la CAF a annoncé que le Sénégal avait perdu son titre acquis deux mois plut tôt à la CAN face au Maroc. Une défaite (3-0) sur tapis vert, qui de facto, sacre le Maroc. Un verdict qui a fait jaser, qu’avait annoncé l’instance africaine par le biais d’un communiqué.
Le Sénégal a vu son titre être retiré
« Le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) », affirmait ainsi la CAF. Mais depuis, cette décision n’a cessée d’être critiquée, et la fédération sénégalaise de football a d’ailleurs décidé de faire appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS), afin de la contester.
« Les compétitions, les trophées se gagnent sur le rectangle vert »
Ce samedi, le Sénégal affronte le Pérou en amical (17h). Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a d’ailleurs lâché une nouvelle annonce concernant cette polémique. « On est champions d’Afrique ! On va continuer à travailler pour aller chercher d'autres trophées. C'est clair dans nos têtes. Les compétitions, les trophées se gagnent sur le rectangle vert. Ça a été fait, on est champions d’Afrique », a ainsi confié le coach des « Lions de la Teranga ».