CAN 2025 - Sénégal/Maroc : La discussion révélée entre deux joueurs du PSG concernés par l’incroyable rebondissement

Axel Cornic

Le dénouement de la Coupe d’Afrique des nations a donné lieu à une énorme polémique, avec le Sénégal qui s’est vu retirer le titre au profit du Maroc. Et parfois ça donne quelques scènes surprenantes entre les joueurs des deux sélections, comme cela a notamment été le cas au Paris Saint-Germain.

C’est quelque chose d’inédit. Deux mois après la finale remportée par le Sénégal (1-0), la Confédération africaine de football a désigné vainqueur de la CAN 2025 le Maroc. Cela a fait l’effet d’une bombe et si les Sénégalais ont fait recours auprès du Tribunal arbitral du sport, c’est toute l’image du football africain qui en prend un coup.

PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an https://t.co/XiJnJozPlw — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

« Je n’ai pas eu de réaction particulière, parce qu’on a gagné sur le terrain » Les premiers concernés par cette situation assez particulière, ce sont les joueurs. Certains évoluent d’ailleurs dans le même club et c’est notamment le cas au PSG ! Actuellement avec sa sélection, Ibrahim Mbaye a en effet expliqué avoir eu un échange avec son coéquipier Achraf Hakimi. « Je n’ai pas eu de réaction particulière, parce qu’on a gagné sur le terrain. On a la médaille, elle est encore chez moi, et le trophée est à la maison. Pour moi, ça ne change rien : on a gagné sur le terrain » a tout d’abord expliqué l’international sénégalais âgé de seulement 18 ans.