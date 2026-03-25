Mercato - PSG : «C'est sa maison», la déclaration qui risque de mettre le feu aux poudres...

Le Paris Saint-Germain a été élu meilleure équipe de la saison dernière lors de la cérémonie du Ballon d'or. Ses stars ont également été récompensées de plusieurs distinctions personnelles, à savoir le Ballon d'or, le Ballon d'or africain, également asiatique, sans oublier le Golden Boy. L'un des ces lauréats pourrait bien avoir le mal du pays...
Après Paris, un retour à son ancienne vie ? Depuis quelques années à présent, il fait le bonheur de ses entraîneurs, des dirigeants et des supporters du PSG. La saison dernière a été couronnée de succès pour lui aux côtés d'Ousmane Dembélé, de Vitinha, de Gianluigi Donnarumma et de Nuno Mendes qui ont tous été classés dans le top 10 du Ballon d'or 2025 comme lui. Au point d'avoir fait le tour de la question au Paris Saint-Germain et d'éventuellement tourner la page ?
Achraf Hakimi souhaite revenir au Real Madrid ?
Si l'on se fie aux dernières informations récoltées et divulguées par le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Achraf Hakimi ne serait plus du tout contre l'idée de poursuivre sa carrière loin du PSG. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2029, le latéral droit marocain et Ballon d'or africain de 27 ans serait prêt à tout pour retrouver le Real Madrid, son club formateur, là où il n'a jamais vraiment pu s'imposer. En 2018, il s'en était allé en prêt au Borussia Dortmund avant de confirmer les espoirs placés en lui à l'Inter puis au PSG. Comme un goût d'inachevé qu'il aimerait ôter de sa bouche.
«Le Real Madrid est sa maison, là où il a fait ses débuts dans les équipes de jeunes»
Et ce n'est pas son agent Alejandro Camano qui affirmera le contraire. A l'automne dernier, le représentant d'Achraf Hakimi reconnaissait auprès de Sport Mediaset que son avenir s'écrivait pour le moment au Paris Saint-Germain, mais qu'au vu de son affiliation au Real Madrid, les routes pourraient bien le mener à la capitale espagnole. « Pour l'instant, Achraf est entièrement concentré sur sa convalescence et son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu'en 2029, mais dans le football, rien n'est impossible et le Real Madrid est sa maison, là où il a fait ses débuts dans les équipes de jeunes ».