Mercato - PSG : «C'est sa maison», la déclaration qui risque de mettre le feu aux poudres...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été élu meilleure équipe de la saison dernière lors de la cérémonie du Ballon d'or. Ses stars ont également été récompensées de plusieurs distinctions personnelles, à savoir le Ballon d'or, le Ballon d'or africain, également asiatique, sans oublier le Golden Boy. L'un des ces lauréats pourrait bien avoir le mal du pays...

Après Paris, un retour à son ancienne vie ? Depuis quelques années à présent, il fait le bonheur de ses entraîneurs, des dirigeants et des supporters du PSG. La saison dernière a été couronnée de succès pour lui aux côtés d'Ousmane Dembélé, de Vitinha, de Gianluigi Donnarumma et de Nuno Mendes qui ont tous été classés dans le top 10 du Ballon d'or 2025 comme lui. Au point d'avoir fait le tour de la question au Paris Saint-Germain et d'éventuellement tourner la page ?

🚨 La participation de Marquinhos 🇧🇷 au match face à la France en doute !



Après s’être entraîné, le capitaine du PSG a rejoint les kinés pour une séance de massages.



En sortant du terrain il a indiqué au staff une petite usure au niveau de l’ischio. (GeGlobo) pic.twitter.com/xdwQLPe5D7 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 24, 2026

Achraf Hakimi souhaite revenir au Real Madrid ? Si l'on se fie aux dernières informations récoltées et divulguées par le journaliste Ramon Alvarez de Mon, Achraf Hakimi ne serait plus du tout contre l'idée de poursuivre sa carrière loin du PSG. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2029, le latéral droit marocain et Ballon d'or africain de 27 ans serait prêt à tout pour retrouver le Real Madrid, son club formateur, là où il n'a jamais vraiment pu s'imposer. En 2018, il s'en était allé en prêt au Borussia Dortmund avant de confirmer les espoirs placés en lui à l'Inter puis au PSG. Comme un goût d'inachevé qu'il aimerait ôter de sa bouche.