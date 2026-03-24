Mercato - PSG : Il est «très heureux» à Paris, la réponse qui devrait rassurer tous les fans  

Le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, mais voilà que ça n’empêche pas certaines rumeurs de faire énormément de bruit. Ça a été le cas ces dernières heures à propos de l’avenir d’une star du PSG. Faut-il alors craindre ce départ d’un joueur important de Luis Enrique ? Pas sûr…
La saison n’est pas encore terminée et pourtant, il est déjà question de la prochaine pour plusieurs clubs. Le PSG est d’ailleurs concerné. Alors que le club de la capitale préparerait dès à présent son mercato estival, il y a également des rumeurs concernant de potentiels départs. Et pas des moindres. En effet, en Espagne, on a notamment annoncé la possibilité qu’Achraf Hakimi, aujourd’hui lié jusqu’en 2029 avec le PSG, s’en aille… et retourne au Real Madrid.
Hakimi veut retourner au Real Madrid ?
C’est le journaliste Ramon Alvarez de Mon qui a été à l'origine de cette information concernant Achraf Hakimi et le Real Madrid. « Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela. Son contrat jusqu'en 2029 complique l’opération mais les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont améliorées ces derniers temps », a-t-il écrit sur X. Achraf Hakimi retrouvera-t-il alors le Real Madrid, son club formateur, et Kylian Mbappé, son grand ami ?
« Aujourd’hui, il n’y a aucune possibilité de départ »
La question a été posée à son agent suite à ces révélations venues d’Espagne. Pour Winwin, Alejandro Camano a alors été très clair concernant l’avenir d’Achraf Hakimi au PSG et ces rumeurs l’annonçant au Real Madrid, expliquant : « Achraf est très heureux au Paris Saint-Germain. Il est vraiment épanoui là-bas et veut remporter la Ligue des Champions une deuxième fois. Il souhaite aller le plus loin possible avec le club. Il lui reste trois ans de contrat avec le PSG et, à l’heure actuelle, il ne pense à rien d’autre qu’au Paris Saint-Germain. Il est très heureux avec son entraîneur, ses coéquipiers et se sent bien. Aujourd’hui, il n’y a aucune possibilité de départ. Des contacts avec le Real Madrid ? Non, il n’y en a jamais eu ».