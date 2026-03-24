Mercato - PSG : Il est «très heureux» à Paris, la réponse qui devrait rassurer tous les fans  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, mais voilà que ça n’empêche pas certaines rumeurs de faire énormément de bruit. Ça a été le cas ces dernières heures à propos de l’avenir d’une star du PSG. Faut-il alors craindre ce départ d’un joueur important de Luis Enrique ? Pas sûr…

La saison n’est pas encore terminée et pourtant, il est déjà question de la prochaine pour plusieurs clubs. Le PSG est d’ailleurs concerné. Alors que le club de la capitale préparerait dès à présent son mercato estival, il y a également des rumeurs concernant de potentiels départs. Et pas des moindres. En effet, en Espagne, on a notamment annoncé la possibilité qu’Achraf Hakimi, aujourd’hui lié jusqu’en 2029 avec le PSG, s’en aille… et retourne au Real Madrid.

Mercato - PSG : Cette vieille connaissance qui lui a fait quitter Paris ! https://t.co/PiiqW6I2AP — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Hakimi veut retourner au Real Madrid ? C’est le journaliste Ramon Alvarez de Mon qui a été à l'origine de cette information concernant Achraf Hakimi et le Real Madrid. « Achraf Hakimi souhaite retourner au Real Madrid et est prêt à bouger pour cela. Son contrat jusqu'en 2029 complique l’opération mais les relations entre le Real Madrid et le PSG se sont améliorées ces derniers temps », a-t-il écrit sur X. Achraf Hakimi retrouvera-t-il alors le Real Madrid, son club formateur, et Kylian Mbappé, son grand ami ?