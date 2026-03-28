Thierry Henry : L’énorme bourde avoué des années après, «c'est impossible de ne prendre que des bonnes décisions»

Axel Cornic

Que ce soit avec Arsenal ou l’équipe de France, Thierry Henry a eu l’une des carrières les plus fournies du football tricolore. Mais tout n’a pas été parfait pour l’ancien attaquant, qui est également passé par des moments de doute profond.

Si on devait faire un classement maintenant, tout le monde mettrait Thierry Henry au panthéon des meilleurs attaquants de l’histoire. En 123 sélections avec l’équipe de France il a en effet marqué pas moins de 51 buts, montant qui explose si l’on voit ce qu’il a fait à Arsenal avec 228 réalisations en 377 matchs toutes compétitions confondues. Ce n’est pas pour rien s’il a une statue devant le stade du club londonien...

Équipe de France : Deschamps prépare une surprise avant de laisser la place à Zidane ? https://t.co/5Xl9oPEgjj — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Ancelotti était malade du 4-4-2 et dans son dispositif, Thierry Henry était latéral ! » Mais avant cette étape glorieuse, Thierry Henry est surtout passé par un autre grand club européen, où les choses ont été assez compliquées. A la Juventus, le Français avait en effet été replacé en tant que latéral, ce qui avec le recul est assez incompréhensible. « Je me rappelle quand Titi est arrivé à la Juve. Il me faisait rigoler parce qu’il venait dans ma chambre en disant : “Mais je dois vraiment jouer défenseur ?” » s’est notamment souvenu son ancien coéquipier, Alessio Tacchinardi. « Parce que Ancelotti était malade du 4-4-2 et dans son dispositif, Thierry Henry était latéral ! ».