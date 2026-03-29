Son «travail de rêve» à l’OM a viré au cauchemar : Un homme l’a «dégoûté»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM est aujourd’hui l’un des clubs les plus mythiques du football français. Forcément, travailler pour la formation olympienne est un rêve pour beaucoup. Pour certains, ça a d’ailleurs été une réalité. Mais voilà qu’en débarquant à Marseille, ça ne s’est pas forcément passé comme prévu et l’expérience a finalement été un cauchemar pour un ancien employé de l’OM.

Aujourd’hui figure importante du MMA en France, Giom Peltier a travaillé pour l’OM il y a quelques années de cela. En effet, il s’est retrouvé à gérer la sécurité des joueurs du club phocéen. Un travail à propos duquel il s’est confié à Karim Cherifi sur Youtube. « Je fais la rencontre du responsable de la sécurité de l'OM lorsque j'étais en Normandie et il me dit : « si un jour tu décides de venir dans le sud de la France, il y a du travail pour toi ». Sauf que moi, totalement ouf, je le rappelle 3 jours après, je dis : « Est-ce que ta proposition tient toujours ? » Et je débarque à Marseille. Et c'est là où j'ai un super boulot. À l’époque, c'était un travail de rêve. J'arrive à la commanderie directement. Normalement le le la trajectoire traditionnelle est de commencer à la barrière à l’entrée. Moi, ils me mettent direct du côté sportif à gérer les joueurs direct. Ce qui était sur le papier un travail de rêve », a raconté dans un premier temps Giom Peltier.

«L'avion est prêt, tu pars» : L’OM avait bouclé son transfert, mais cela ne s'est pas terminé comme prévu ! https://t.co/SGcK9VNeti — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« J’en ai la boule au ventre le matin quand je vais bosser » Travailler pour l’OM était donc pour lui un rêve devenu réalité. Mais voilà que Giom Peltier avait ensuite vite déchanté. La faute notamment à un certain José Anigo. « Je me retrouve à faire ce boulot là qui qui est vraiment très cool. C'est un super boulot mais la pression qui va avec, je suis je suis clairement pas prêt au moment où j'y suis. En fait, c'est même aujourd'hui avec le recul, c'est compliqué de t'expliquer. Tu as une pression là-bas qui est constante, qui est installée par José Anigo. Clairement, tu as une pression où tu es observé, tu es observé sur tes moindres faits et gestes et c'est compliqué à expliquer. En fait, il règne là-bas une atmosphère où tout le monde balance tout le monde où pour te faire bien voir auprès des patrons dont José Anigo et il faut aller balancer ton voisin, dire ce qu'il a fait de enfin, tu vois, il y a une atmosphère pourri qui règne là-bas où j'en ai la boule au ventre le matin quand je vais bosser », a-t-il fait savoir.