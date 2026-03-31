«Je suis candidat» : Un ancien joueur de l’OM se présente pour être président

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis que Frank McCourt a annoncé ce week-end avoir entamé les recherches afin de trouver le prochain président de l’OM, plusieurs noms ont commencé à être évoqués, notamment celui de Mohamed Bouhafsi. Sur les ondes de RMC, un ancien joueur passé par Marseille a également fait savoir qu’il était candidat.

Dans un entretien accordé au JDD paru ce week-end, Frank McCourt s’est exprimé sur l’avenir de l’OM, en pleine réorganisation institutionnelle. L’homme d’affaires américain a confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison et annoncé que le « processus est enclenché » afin de trouver le prochain président du club, le départ de Pablo Longoria ayant été officialisé la semaine dernière et Alban Juster ne faisant office que d’intérimaire.

Mohamed Bouhafsi président de l’OM : La nouvelle précision apportée par un journaliste https://t.co/Cqbhh7Yz2b — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Les noms évoqués pour devenir le prochain président de l’OM « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a déclaré Frank McCourt. Depuis, Daniel Riolo a indiqué que « le nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi. La Provence a démenti la piste menant à Guillaume Cerutti, tandis que, selon Foot Mercato, Richard Teyssier est lui aussi sur la short-list de l’OM.