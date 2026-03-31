«Je suis candidat» : Un ancien joueur de l’OM se présente pour être président

Depuis que Frank McCourt a annoncé ce week-end avoir entamé les recherches afin de trouver le prochain président de l’OM, plusieurs noms ont commencé à être évoqués, notamment celui de Mohamed Bouhafsi. Sur les ondes de RMC, un ancien joueur passé par Marseille a également fait savoir qu’il était candidat.
Dans un entretien accordé au JDD paru ce week-end, Frank McCourt s’est exprimé sur l’avenir de l’OM, en pleine réorganisation institutionnelle. L’homme d’affaires américain a confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison et annoncé que le « processus est enclenché » afin de trouver le prochain président du club, le départ de Pablo Longoria ayant été officialisé la semaine dernière et Alban Juster ne faisant office que d’intérimaire.
Les noms évoqués pour devenir le prochain président de l’OM
« Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a déclaré Frank McCourt. Depuis, Daniel Riolo a indiqué que « le nom qui circule le plus » est celui de Mohamed Bouhafsi. La Provence a démenti la piste menant à Guillaume Cerutti, tandis que, selon Foot Mercato, Richard Teyssier est lui aussi sur la short-list de l’OM.
Olmeta « candidat à la présidence »
Passé par Marseille entre 1990 et 1993 avec qui il a remporté la Ligue des champions, Pascal Olmeta a donné son avis sur ce dossier dans Rothen s’enflamme sur RMC : « Pour bien connaître l’OM, pour bien sentir ce qu’est un vestiaire, tu peux apprendre, mais tu n'a pas le temps d’apprendre. Tu ne peux pas prendre quelqu’un qui ne connaît pas le vestiaire, la vie marseillaise. Tu n’arrives pas de Paris juste le week-end pour regarder les matchs, non. Il faut quelqu’un… Je ne sais pas, il y en a tellement. Ils ne veulent pas les anciens footballeurs, c’est ça le malheur, c’est qu’on ne veut pas d’anciens footballeurs. Pourquoi, je ne comprendrai jamais. Le football est simple. Il faut des connaisseurs, il faut ceux qui connaissent la vie de tous les jours. Tu en as. Eric Di Meco, c’est des gars comme ça qui, quand même le club a coulé, ils étaient là. » Enfin, l’ancien joueur de l’OM a fait savoir qu’il est « candidat à la présidence. Je suis candidat. »