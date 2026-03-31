OM : Une surprise que personne n’a vu venir pour le prochain président ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pablo Longoria ayant été remplacé temporairement par Alban Juster, l’OM doit encore trouver son nouveau président et le processus en ce sens a été enclenché, comme l’a annoncé Frank McCourt. Si le nom de Mohamed Bouhafsi revient avec insistance ces dernières heures, c’est quelqu’un qui n’a pas encore été cité qui pourrait être l’heureux élu.

Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo a donné le « nom qui circule le plus » dans l’optique de devenir le prochain président de l’OM. Selon ses informations, il s’agit de Mohamed Bouhafsi, un profil que l’éditorialiste valide : « Je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. »

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

La piste Cerutti déjà démentie Reste à savoir si cette piste est réellement envisagée par l’OM. Selon La Provence, ce n’est pas vraiment le cas. Le quotidien régional indique que de simples échanges informels ont eu lieu avec Mohamed Bouhafsi, qui n’a pas reçu d’offre. Frank McCourt pourrait privilégier un « profil différent dans le contexte financier » actuel. Si le nom de Guillaume Cerutti, sur le point de quitter la présidence du conseil d’administration du Stade Rennais, a également circulé, cette piste a déjà été démentie.