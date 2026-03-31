OM : Une surprise que personne n’a vu venir pour le prochain président ?

Pablo Longoria ayant été remplacé temporairement par Alban Juster, l’OM doit encore trouver son nouveau président et le processus en ce sens a été enclenché, comme l’a annoncé Frank McCourt. Si le nom de Mohamed Bouhafsi revient avec insistance ces dernières heures, c’est quelqu’un qui n’a pas encore été cité qui pourrait être l’heureux élu.
Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo a donné le « nom qui circule le plus » dans l’optique de devenir le prochain président de l’OM. Selon ses informations, il s’agit de Mohamed Bouhafsi, un profil que l’éditorialiste valide : « Je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. »
La piste Cerutti déjà démentie
Reste à savoir si cette piste est réellement envisagée par l’OM. Selon La Provence, ce n’est pas vraiment le cas. Le quotidien régional indique que de simples échanges informels ont eu lieu avec Mohamed Bouhafsi, qui n’a pas reçu d’offre. Frank McCourt pourrait privilégier un « profil différent dans le contexte financier » actuel. Si le nom de Guillaume Cerutti, sur le point de quitter la présidence du conseil d’administration du Stade Rennais, a également circulé, cette piste a déjà été démentie.
« Celui qui prendra le poste est celui dont le nom n'aura pas été cité »
Pour une personne habituée aux arcanes de l’OM, le nom du futur président du club n’a pas encore été dévoilé : « Celui qui prendra le poste est celui dont le nom n'aura pas été cité. » Une chose est sûre, Mohamed Bouhafsi n’est pas insensible à la possibilité de devenir le prochain président de Marseille. « Je sais que ça l’intéresse, évidemment. Je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie », a fait savoir Daniel Riolo.