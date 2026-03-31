Mercato - PSG : Un transfert record annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG va certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions pour Luis Enrique la saison prochaine et a donc déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs attirer un joueur pour un montant record.

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale semble s’être rendu compte des limites de l’effectif de Luis Enrique, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens s’activeraient donc déjà pour offrir de nouvelles solutions au coach espagnol en vue de la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu devraient continuer à miser sur la jeunesse comme ces dernières années. Et dans cette optique, ils auraient commencé à explorer une piste... en Bundesliga !

Mercato - PSG : Nouvelle annonce pour le transfert d’un crack ! https://t.co/S3ifvhpelr — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Le PSG s'active pour un crack de Bundesliga Le PSG ferait en effet partie des prétendants de Karim Coulibaly sur le mercato. Du haut de ses 18 ans, le défenseur central allemand est l’une des sensations du championnat cette saison. Le Werder Bremen n’a d’ailleurs pas démenti l’intérêt des champions d’Europe 2025 et d’autres cadors européens pour sa pépite. Les pensionnaires de la Bundesliga pourraient même en profiter pour renflouer leurs caisses cet été.