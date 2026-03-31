Mercato - PSG : Un transfert record annoncé à l’étranger ?

Le PSG va certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions pour Luis Enrique la saison prochaine et a donc déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens pourraient d’ailleurs attirer un joueur pour un montant record.
Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale semble s’être rendu compte des limites de l’effectif de Luis Enrique, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens s’activeraient donc déjà pour offrir de nouvelles solutions au coach espagnol en vue de la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu devraient continuer à miser sur la jeunesse comme ces dernières années. Et dans cette optique, ils auraient commencé à explorer une piste... en Bundesliga !
Le PSG s'active pour un crack de Bundesliga
Le PSG ferait en effet partie des prétendants de Karim Coulibaly sur le mercato. Du haut de ses 18 ans, le défenseur central allemand est l’une des sensations du championnat cette saison. Le Werder Bremen n’a d’ailleurs pas démenti l’intérêt des champions d’Europe 2025 et d’autres cadors européens pour sa pépite. Les pensionnaires de la Bundesliga pourraient même en profiter pour renflouer leurs caisses cet été.
Un transfert record pour le Werder Bremen cet été ?
D’après les informations de TEAMtalk, le Werder Bremen attendrait au moins 34M€ pour se séparer de Karim Coulibaly cet été. Un tel transfert constituerait une vente record pour le club. L’international U19 allemand éclipserait ainsi les 27M€ dépensés par la Juventus pour recruter le milieu offensif brésilien Diego en 2009. Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à dépenser une telle somme d’argent pour mettre la main sur Karim Coulibaly lors du prochain mercato estival. La concurrence promet également d’être rude, Naples, Newcastle, Aston Villa, l’OM et Chelsea étant aussi sur le coup. Affaire à suivre...