Loin du PSG, ce joueur a été séduit par Luis Enrique : C'est «l'entraîneur parfait» pour lui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement transformé le club parisien. Grâce à sa méthode, l’entraîneur asturien a mené Paris vers les sommets avec une victoire historique en Ligue des Champions. Mais avant de marquer l’histoire en France, l’entraîneur a su conquérir le cœur d’un joueur à l’étranger. Explications.

Le PSG est entre de très bonnes mains. Présent au club depuis bientôt trois ans déjà, Luis Enrique a réussi son pari ; celui de mener le club de la capitale vers les sommets européens, avec cette victoire en Ligue des Champions en mai 2025. Avant son arrivée à Paris, l’Asturien avait déjà réussi à marquer les esprits au FC Barcelone (2014-2017), mais également avec la sélection espagnole (2018-2022).

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Les deux parties 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗹𝗶𝗴𝗻𝗲́𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗺𝗼𝗶𝘀 pour poursuivre leur collaboration au-delà de la saison actuelle.



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« C’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection » Sous ses ordres en sélection, Dani Olmo eut un véritable coup de cœur. « Pour moi, c’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection, il avait un discours très direct, très clair. L’avoir comme entraîneur est vraiment une expérience enrichissante », confiait ainsi l’actuel milieu offensif du Barça dans les colonnes de So Foot en 2024. Après la victoire du PSG en Ligue des Champions l’année d’après, Olmo remettait ça cette fois-ci au cours d’un entretien accordé à l’Equipe.