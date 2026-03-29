Loin du PSG, ce joueur a été séduit par Luis Enrique : C'est «l'entraîneur parfait» pour lui !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement transformé le club parisien. Grâce à sa méthode, l’entraîneur asturien a mené Paris vers les sommets avec une victoire historique en Ligue des Champions. Mais avant de marquer l’histoire en France, l’entraîneur a su conquérir le cœur d’un joueur à l’étranger. Explications.
Le PSG est entre de très bonnes mains. Présent au club depuis bientôt trois ans déjà, Luis Enrique a réussi son pari ; celui de mener le club de la capitale vers les sommets européens, avec cette victoire en Ligue des Champions en mai 2025. Avant son arrivée à Paris, l’Asturien avait déjà réussi à marquer les esprits au FC Barcelone (2014-2017), mais également avec la sélection espagnole (2018-2022).
« C’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection »
Sous ses ordres en sélection, Dani Olmo eut un véritable coup de cœur. « Pour moi, c’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection, il avait un discours très direct, très clair. L’avoir comme entraîneur est vraiment une expérience enrichissante », confiait ainsi l’actuel milieu offensif du Barça dans les colonnes de So Foot en 2024. Après la victoire du PSG en Ligue des Champions l’année d’après, Olmo remettait ça cette fois-ci au cours d’un entretien accordé à l’Equipe.
« Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection »
« Il te fait croire que tu es le meilleur du monde, et tu finis par le croire. On l’avait été à l’Euro 2021, également à la Coupe du monde 2022 : on n’avait pas eu les résultats, mais on méritait mieux. Le jeu produit et la manière dont on dominait l’adversaire étaient clairement influencés par l’attitude et la confiance qu’il nous transmettait. Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection. Il l’avait déjà fait avec nous en sélection, où il a créé une base et une idée de jeu incroyables. Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné (la Ligue des nations 2023, l’Euro 2024), et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l’histoire. Je suis très heureux pour lui, pour tout son staff et pour Fabián Ruiz », confiait ainsi Dani Olmo.