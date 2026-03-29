Mercato - PSG : Un transfert annulé pour une histoire d'argent

Le mercato devrait être animé du côté du PSG lors de l’été prochain, tant dans le sens des arrivées que des départs. Cet hiver déjà, certains joueurs de Luis Enrique intéressaient d’autres équipes sur le marché des transferts. Un départ a toutefois été annulé pour une histoire d’argent en janvier dernier.
Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé l’été prochain. Le club de la capitale va très certainement chercher à se renforcer, mais pourrait également voir certains joueurs quitter le navire à l’issue de la saison. Quelques éléments de Luis Enrique auraient tapé dans l’oeil de cadors européens. Arsenal aimerait notamment mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Les Gunners cibleraient d’ailleurs un autre attaquant parisien.
Arsenal convoite un attaquant du PSG
Le club de Premier League serait en effet un admirateur d’Ibrahim Mbaye. Le potentiel du joueur de 18 ans plairait à Mikel Arteta, qui ne serait pas contre le voir débarquer dans son groupe pour la saison prochaine. L’international sénégalais, lui, pourrait se laisser tenter par une aventure en Angleterre si sa situation au PSG sous les ordres de Luis Enrique ne s’arrange pas. Depuis son retour de la CAN 2025, Ibrahim Mbaye a en effet un peu disparu de la rotation. Mais avant Arsenal, un autre club de Premier League convoitait déjà le Titi parisien.
Ibrahim Mbaye était déjà dans le viseur d'un autre club de Premier League
D’après les informations de SportsBoom, Ibrahim Mbaye était dans le viseur d’Aston Villa cet hiver. Mais finalement, les Villans ont annulé son transfert pour ne pas avoir à dépenser une grosse somme d’argent en janvier. Les actuels quatrièmes de Premier League ne sont donc pas allés plus loin sur ce dossier. Reste maintenant à voir si Aston Villa relancera les discussions pour un transfert d’Ibrahim Mbaye cet été. Le PSG risque en tout cas de vivre un mercato mouvementé dans quelques mois, tant dans le sens des arrivées que des retours.