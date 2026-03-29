Mercato - PSG : «Impossible», Paris reçoit une réponse cash pour une star de l’équipe de France

Pierrick Levallet

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Et le club de la capitale pourrait bien frapper un grand coup sur le mercato pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. La direction parisienne aurait notamment une star de l’équipe de France dans son viseur. Mais le dossier semble avoir été rapidement tué dans l’oeuf.

Ennuyé par les pépins physiques et son manque de profondeur dans son effectif cette saison, le PSG entendrait corriger ce problème l’été prochain. Le club de la capitale se serait déjà penché sur la question de son recrutement. La direction parisienne voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour l’exercice suivant. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu pourraient frapper un grand coup sur le marché des transferts, puisqu’ils auraient une star de l’équipe de France dans leur viseur.

Mercato - PSG : Ce joueur va quitter Paris (et le montant du transfert a de quoi surprendre) ⁰ https://t.co/RKxWA9Vi6Y — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Le PSG s'est manifesté pour une star de Deschamps D’après les informations de TEAMtalk, le PSG aurait en effet sondé la situation pour Michael Olise. Le média anglais précise que les champions d’Europe 2025 ne seraient pas les seuls sur le coup. Le joueur de 24 ans serait également sur les tablettes de Liverpool et de Manchester City. Seulement, les trois clubs auraient d’ores et déjà été recalés. Une source aurait en effet expliqué qu’un transfert de l’international français était « impossible » au vu de son engagement au Bayern Munich. L’ancien de Crystal Palace se plairait en Bavière et n’entendrait donc pas vraiment partir.