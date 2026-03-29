Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria !

Il y a quelques jours, l’OM a officialisé le départ de son ancien président Pablo Longoria, qui était déjà très en retrait depuis le mois de février. Se pose désormais la question du successeur de l’Espagnol. Ce samedi, le propriétaire du club phocéen Frank McCourt a déjà donné un gros indice concernant sa future identité. Explications.
Comme attendu, l’OM a annoncé le départ de Pablo Longoria. En retrait dans l’organigramme marseillais depuis plusieurs semaines, le dirigeant espagnol a officiellement été mis à pied ce lundi, alors que le club phocéen a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.
L’OM cherche un successeur à Longoria
« McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure », pouvait-on lire au sein de ce dernier. Ce samedi, le propriétaire Frank McCourt a été interrogé sur l’identité du successeur de Longoria, affirmant que ce dernier serait Français, avec une bonne connaissance de l’OM.
« Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille »
« Le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison », a ainsi révélé Frank McCourt dans les colonnes du Journal du Dimanche.