Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, l’OM a officialisé le départ de son ancien président Pablo Longoria, qui était déjà très en retrait depuis le mois de février. Se pose désormais la question du successeur de l’Espagnol. Ce samedi, le propriétaire du club phocéen Frank McCourt a déjà donné un gros indice concernant sa future identité. Explications.

Comme attendu, l’OM a annoncé le départ de Pablo Longoria. En retrait dans l’organigramme marseillais depuis plusieurs semaines, le dirigeant espagnol a officiellement été mis à pied ce lundi, alors que le club phocéen a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

🚨 LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’OM ? "𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨’𝗨𝗡 𝗤𝗨𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜̂𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘" veut McCourt 🇺🇸. 💙🤍



🗣️ « Cela n’a pas été facile (d’évincer Longoria 🇪🇸) parce qu’on développe forcément une relation personnelle sur la durée.



Son… pic.twitter.com/4nOdrfkHdM — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

L’OM cherche un successeur à Longoria « McCourt Global et Pablo Longoria ont trouvé un accord sur les conditions de son départ. L’OM tient à saluer l’engagement, la passion et le travail accompli par Pablo Longoria au cours de ces six dernières années au service du club. Il lui adresse ses vœux les plus sincères de réussite pour la suite de sa carrière. Pablo Longoria remercie l’Olympique de Marseille pour la confiance qui lui a été accordée durant ces six saisons et exprime sa profonde gratitude envers l’ensemble des collaborateurs, des joueurs et des supporters qui ont accompagné cette aventure », pouvait-on lire au sein de ce dernier. Ce samedi, le propriétaire Frank McCourt a été interrogé sur l’identité du successeur de Longoria, affirmant que ce dernier serait Français, avec une bonne connaissance de l’OM.