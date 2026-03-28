Mercato - OM : Un joueur aurait «pu signer à Arsenal», mais il a fini à Marseille !

Ancien joueur burkinabé, Habib Bamogo a démarré sa carrière professionnelle à Montpellier en 2001 à seulement 19 ans. L'ancien attaquant, aujourd'hui âgé de 43 ans, a rangé les crampons en 2015 et il est revenu en détails sur sa carrière en 2024. Passé par l'OM, il raconte comment sa carrière aurait pu prendre une trajectoire bien différente.
Ancien international burkinabé, Habib Bamogo a tout de même joué avec les Bleus chez les Espoirs et cela lui aurait permis d'avoir une carrière bien différente. Après ses débuts professionnels à Montpellier, il signe à l'OM en 2004 où il restera jusqu'en 2007, non sans passer par un chemin tumultueux. En 2024, il revenait pour L'Equipe sur ce transfert qui aurait pu se faire.
« Je ne pouvais pas refuser »
Depuis des années, L'Equipe fait appel régulièrement à des anciens joueurs pour parler de leur carrière et des plus grands souvenirs associés à celle-ci. L'une des questions qui ressort pratiquement à chaque fois est celle du transfert qui aurait pu se faire mais qui a échoué. Habib Bamogo raconte alors avoir signé à l'OM malgré les avances notables d'un club anglais assez prestigieux. « Le transfert qui aurait pu se faire ? Avant d'aller à l'OM, j'aurais pu signer à Arsenal. J'étais en Espoirs avec (Jérémie) Aliadière, qui me disait tout temps que Gilles Grimandi (alors recruteur des Gunners) avait 150 cassettes de moi et qu'il les regardait tout le temps. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé entre les clubs, puis Marseille s'est présenté. Je ne pouvais pas refuser » explique-t-il en 2024.
Une aventure difficile à l'OM
En optant pour Marseille, l'un des plus grands clubs en France, Habib Bamogo n'a pas vécu que des belles choses là-bas. Au cours de l'entretien, il racontait aussi que son passage par l'OM avait été assez mouvementé puisqu'il a passé une saison en prêt à Nantes en 2005-2006 et une autre moitié au Celta Vigo avant de quitter le club en 2007 pour rejoindre Nice.