Mercato - OM : Un joueur aurait «pu signer à Arsenal», mais il a fini à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur burkinabé, Habib Bamogo a démarré sa carrière professionnelle à Montpellier en 2001 à seulement 19 ans. L'ancien attaquant, aujourd'hui âgé de 43 ans, a rangé les crampons en 2015 et il est revenu en détails sur sa carrière en 2024. Passé par l'OM, il raconte comment sa carrière aurait pu prendre une trajectoire bien différente.

Ancien international burkinabé, Habib Bamogo a tout de même joué avec les Bleus chez les Espoirs et cela lui aurait permis d'avoir une carrière bien différente. Après ses débuts professionnels à Montpellier, il signe à l'OM en 2004 où il restera jusqu'en 2007, non sans passer par un chemin tumultueux. En 2024, il revenait pour L'Equipe sur ce transfert qui aurait pu se faire.

Mercato - OM : Un joueur du PSG lui annonce son transfert à Marseille, «alors que pas du tout» https://t.co/Ks7mu5ILdo — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Je ne pouvais pas refuser » Depuis des années, L'Equipe fait appel régulièrement à des anciens joueurs pour parler de leur carrière et des plus grands souvenirs associés à celle-ci. L'une des questions qui ressort pratiquement à chaque fois est celle du transfert qui aurait pu se faire mais qui a échoué. Habib Bamogo raconte alors avoir signé à l'OM malgré les avances notables d'un club anglais assez prestigieux. « Le transfert qui aurait pu se faire ? Avant d'aller à l'OM, j'aurais pu signer à Arsenal. J'étais en Espoirs avec (Jérémie) Aliadière, qui me disait tout temps que Gilles Grimandi (alors recruteur des Gunners) avait 150 cassettes de moi et qu'il les regardait tout le temps. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé entre les clubs, puis Marseille s'est présenté. Je ne pouvais pas refuser » explique-t-il en 2024.