Mercato : Un attaquant annoncé à l’OM, cette nouvelle révélation qui vient tout relancer

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM a été annoncé sur la piste d’un attaquant évoluant en Ligue 2 dernièrement, et qu’il connaît bien puisque le joueur en question est passé par son centre de formation. Toutefois, Marseille ne serait en réalité pas sur ce dossier, contrairement à d’autres clubs de Ligue 1 qui pourraient tenter leur chance l’été prochain.

Appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, Giovani Versini a vu sa belle saison avec Pau récompensée. Formé à l’OM avant de rejoindre Clermont, puis Bourgoin-Jallieu et Châteauroux en prêt, l’ailier âgé de 22 ans a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 2 disputés cette saison. Un joueur qui, selon Média Foot, serait dans le viseur de Marseille.

Giovani Versini est sélectionné pour la première fois en @equipedefrance Espoirs, une récompense amplement méritée au vu de sa saison sous nos couleurs. 💛💙



Félicitations, Gio’ ! 👏 pic.twitter.com/XVLEfaSbtH — Pau Football Club (@PauFootballClub) March 23, 2026

Pas d’intérêt de l’OM pour Versini En effet, l’OM réfléchirait à faire revenir Giovani Versini l’été prochain, tandis que le Stade Rennais et le LOSC seraient également intéressés. Ce samedi, But Football Club a apporté d’autres informations assurant qu’en réalité, le club olympien n’était pas intéressé et ciblerait des profils plus confirmés dans l’optique de la prochaine période de mercato. Même chose du côté de Rennes, mais Lille en revanche serait bien sur le coup.