Mercato : Un attaquant annoncé à l’OM, cette nouvelle révélation qui vient tout relancer

L’OM a été annoncé sur la piste d’un attaquant évoluant en Ligue 2 dernièrement, et qu’il connaît bien puisque le joueur en question est passé par son centre de formation. Toutefois, Marseille ne serait en réalité pas sur ce dossier, contrairement à d’autres clubs de Ligue 1 qui pourraient tenter leur chance l’été prochain.
Appelé pour la première fois en équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale, Giovani Versini a vu sa belle saison avec Pau récompensée. Formé à l’OM avant de rejoindre Clermont, puis Bourgoin-Jallieu et Châteauroux en prêt, l’ailier âgé de 22 ans a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 2 disputés cette saison. Un joueur qui, selon Média Foot, serait dans le viseur de Marseille.
Pas d’intérêt de l’OM pour Versini
En effet, l’OM réfléchirait à faire revenir Giovani Versini l’été prochain, tandis que le Stade Rennais et le LOSC seraient également intéressés. Ce samedi, But Football Club a apporté d’autres informations assurant qu’en réalité, le club olympien n’était pas intéressé et ciblerait des profils plus confirmés dans l’optique de la prochaine période de mercato. Même chose du côté de Rennes, mais Lille en revanche serait bien sur le coup.
Trois clubs de Ligue 1 sur le coup
En plus du LOSC, Toulouse et le Paris FC seraient également sur la piste de Giovani Versini, estimé à 4M€ par le site Transfermarkt et sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Pau. Le natif de Marseille pourrait donc avoir l’opportunité de découvrir la Ligue 1 prochainement, lui qui expliquait au moment de son départ de l’OM : « Bien sûr, c'est toujours un rêve pour un jeune marseillais de signer pro à l'OM. Mais je suis bien conscient qu'il est compliqué pour un jeune de s'y imposer, c'est quand même un club qui joue la Ligue des champions et je n'ai aucune rancœur. Je suis déjà très heureux d'avoir fait mon chemin à l'OM. J'ai fait pas mal d'entraînements avec les pros, et jouer au côté d'un Dimitri Payet, c'est déjà quelque chose de grand pour moi. Je n'ai pas de regrets. »