PSG : Luis Enrique approché par un grand club européen, sa décision est prise !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée, Luis Enrique est l’un des hommes forts du PSG, qu’il a réussi à amener tout en haut, avec un titre en Ligue des champions la saison dernière. Dernièrement, des rumeurs ont toutefois affirmé que l’Espagnol attirait un grand club européen qui était désireux de s’offrir une référence comme coach. L’entraîneur parisien a pris sa décision.

Les défis sont grands pour Luis Enrique en cette fin de saison. Son PSG est actuellement premier de Ligue 1, mais rien n’est joué car la concurrence du RC Lens est très féroce. Les hommes de Pierre Sage ont seulement un point de retard sur les Parisiens (qui possèdent un match en moins) et la rencontre entre les deux équipes planifiée le 13 mai prochain pourrait bien donner le verdict du championnat. En Ligue des champions aussi les partenaires d’Ousmane Dembélé ont quelque chose à jouer, car ils sont qualifiés pour les quarts de finale et défieront à cette occasion Liverpool.

Après son transfert, rien ne s'arrange : Un joueur du PSG vit un calvaire dans son pays https://t.co/sXDHRdwBbN — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Luis Enrique intéresse Manchester United À la fin de la saison, cela fera trois ans que Luis Enrique est au PSG et cela est déjà une grande performance quand l’on connait l’espérance de vie moyenne d’un coach dans un grand club européen. L’Espagnol devrait toutefois continuer à inscrire son avenir à Paris, car d’après les informations de TeamTalk, son nom a été cité du côté de Manchester United pour remplacer Mickael Carrick à la fin de la saison, mais il préférerait rester en France. Unai Emery aurait aussi été approché par les Red Devils mais cela ne devrait pas aboutir.